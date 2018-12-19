Дело не только в прописке: Уровень безработицы переселенцев (Инфографика). Новости

Эксперты опросили о проблемах трудоустройства 53% экономически активных ВПЛ, из которых 43% респондентов имели работу, еще 10% – активно искали и были готовы выйти на работу в течение 2-х недель. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

Среди трудностей в поиске работы респонденты-переселенцы из Донецкой области отмечали следующее:

Женщина, 33 года: «В 2014 году, когда я только приехала в город, то, я сразу же хотела найти себе работу, поэтому пошла в центр занятости. Там я рассказала о своей квалификации, сказала, что у меня высшее образование, я учительница музыки и могу преподавать английский. Но в центре занятости мне предложили работать только воспитательницей в детском саду или техничкой в школе».

Мужчина, 56 лет: «Я только раз был в центре занятости. По образованию я ракетчик, работал в Севастополе в Институте токов, у меня шикарные характеристики. Я предложил свои услуги, а мне сказали работать заправщиком. А еще трудно найти работу человеку в возрасте. Я был чемпионом по гиревому спорту, здоровье имею отличное, но никто при трудоустройстве не смотрит на твое здоровья, а смотрят на возраст».

Женщина, 40 лет: «Препятствием устройству на работу была не только прописка, препятствием было то, что я женщина и у меня двое детей. Я всегда говорю, что есть бабушка, которая поможет, если ребенок заболеет, что мне больничные не нужны, но это не помогает».

Женщина, 60 лет: «Можно найти работу не по специальности, сезонную, посуду мыть в ночную смену. Но если ты живешь в общежитии, где двери закрывают в 23:00, ты не можешь этого сделать».

Согласно опросу, области с высоким уровнем безработицы среди ВПЛ возрастом 18-59 лет следующие:

Тернопольская – 30%;

Запорожская и Кировоградская – по 23%;

Хмельницкая – 20%;

Луганская – 19%;

Винницкая и Херсонская – по 18%.

Кроме того, в сентябре 2018 года среди 10%, которые активно искали работу, 34% были безработными до 1 года, 38% оставались без работы от 1 до 4-х лет (до 48 месяцев), 11% были безработными более 4-х лет, и 9% никогда не работали раньше.

Среди экономически неактивных ВПЛ из 47% респондентов:

пенсионеры – 22%;

лица, занятые работой по дому, уходом за детьми и другими лицами в домохозяйстве – 16%;

лица с инвалидностью – 5%;

студенты – 3%;

безработные, которые активно не ищут работу – 1%.

Как сообщалось ранее, уровень образования переселенцев из Донбасса ниже, чем среди ВПЛ из Крыма, а демографическая структура немного отличается. Среди одиноких переселенцев почти 70% – женщины. В 2018 году ситуация с трудоустройством переселенцев изменилась незначительно в сравнении с 2017 годом. Разница между уровнем занятости до и после перемещения ВПЛ была самой большой в промышленном секторе, а наибольший уровень занятости переселенцев сохраняется в Киеве и в западных регионах Украины. Доходы переселенцев остаются в 2 раза ниже средних по Украине. Более половины переселенцев арендуют жилье, 15% – живут в собственном. Кроме того, с начала вооруженного конфликта на Донбассе 14% семей ВПЛ прекращали социальные выплаты и пенсии, из них 36% – в 2018 году.

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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