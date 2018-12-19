Кризис и стресс: Какие стратегии используют ВПЛ для выживания (Инфографика). Новости

В Украине в 2018 году более 60% переселенцев прибегали к одной из стратегий выживания, а некоторые – к нескольким, если денег не хватало даже на еду. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

Согласно опросу, переселенцы чаще всего использовали такие виды стрессовых стратегий:

расходование сбережений – 39%;

сокращение необходимых затрат на медицинское обслуживание – 33%;

заем денег – 29%.

«По крайней мере одну стрессовую стратегию выживания применили 50% ВПЛ, вместе с по крайней мере одной кризисной стратегией выживания – 35%. Чрезвычайные стратегии, а именно продажу земли или дома, попрошайничество или согласие на работу с повышенным уровнем риска, использовали 5% ВПЛ в течение последних 12 месяцев», – говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что многодетные семьи и семьи с лицами с инвалидностью чаще сообщают об использовании стратегий выживания домохозяйства.

«ВПЛ, имеющие трех и более детей, чаще сообщают об использовании стрессовых стратегий по сравнению с домохозяйствами без детей (61% и 47% соответственно) в сочетании с кризисными стратегиями выживания (46% и 36% соответственно). Это характерно также для домохозяйств с лицами с инвалидностью, которые информируют об использовании и стрессовых, и кризисных стратегий чаще, по сравнению с домохозяйствами без лиц с инвалидностью», – сказано в отчете.

Как сообщалось ранее, уровень образования переселенцев из Донбасса ниже, чем среди ВПЛ из Крыма, а демографическая структура немного отличается. Среди одиноких переселенцев почти 70% – женщины. В 2018 году ситуация с трудоустройством переселенцев изменилась незначительно в сравнении с 2017 годом. Разница между уровнем занятости до и после перемещения ВПЛ была самой большой в промышленном секторе, а наибольший уровень занятости переселенцев сохраняется в Киеве и в западных регионах Украины. Доходы переселенцев остаются в 2 раза ниже средних по Украине. Более половины переселенцев арендуют жилье, 15% – живут в собственном. Кроме того, с начала вооруженного конфликта на Донбассе 14% семей ВПЛ прекращали социальные выплаты и пенсии, из них 36% – в 2018 году.

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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