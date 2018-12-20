Переселенцы назвали условия успешной интеграции в местные громады (Инфографика). Новости

Главные условия успешной интеграции, которые называли переселенцы в ходе нескольких опросов, остаются неизменными. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

Главными условиями успешной интеграции переселенцы считают:

жилье – 83%;

постоянный доход – 69%;

занятость – 48%.

Другими часто упоминаемыми условиями интеграции в местные громады являются:

семья и друзья в том же городе – 44%;

доступ к социальным услугам – 37%;

поддержка со стороны местного сообщества – 27%;

легкий доступ к документам – 22%;

возможность голосовать на местных выборах – 17%.

Эксперты также провели анализ по различным аспектам социальной интеграции ВПЛ в принимающие громады, в частности социального окружения, уровня доверия и чувства принадлежности. «Самооценка ВПЛ их интегрированности в местные громады в наибольшей степени коррелирует с чувством доверия и принадлежности к местной громаде. 70% всех опрошенных ВПЛ отметили, что среди людей, с которыми они постоянно взаимодействуют, почти все или значительно больше половины принадлежат к местному населению. Эта доля была выше среди ВПЛ, которые проживают в селах (82%). Лишь 1% ВПЛ, принявших участие в исследовании, сказали, что не взаимодействуют с членами своей принимающей громады», – говорится в отчете.

Данные опросов показывают, что чувство доверия между переселенцами и принимающей громадой является достаточно прочным, в частности 54% ВПЛ сообщили, что «совершенно можно доверять» или «можно доверять в большой степени» местным жителям в их нынешнем месте жительства.

«Доля ВПЛ, которые сообщают о доверии к местному населению, была больше среди ВПЛ, проживающих в селах (70%), по сравнению с ВПЛ, проживающими в малых (54%) и крупных городах (49%)», – отмечают эксперты.

Самый высокий вровень доверия переселенцев (по 5-бальной шкале) к местному населению в таких регионах:

Кировоградская – 4,47;

Волынская – 4,3;

Луганская – 4,08;

Черниговская – 4,07.

Самый низкий уровень доверия ВПЛ к местным жителям в следующих областях:

Киевская – 3,38;

Ивано-Франковская – 3,41;

Хмельницкая – 3,42;

Донецкая – 3,5;

Одесская – 3,51;

а также в Киеве – 3,46.

Как сообщалось ранее, в Украине 62% переселенцев находятся в нынешнем месте жительства более 3-х лет, а 38% – возвращаться на Донбасс не планируют. Почти 80% ВПЛ считают, что они интегрированы в местную громаду полностью или частично. В 2018 году более половины переселенцев проведывали место своего проживания на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

Напомним, согласно опросу, уровень образования переселенцев из Донбасса ниже, чем среди ВПЛ из Крыма, а демографическая структура немного отличается. Среди одиноких переселенцев почти 70% – женщины. В 2018 году ситуация с трудоустройством переселенцев изменилась незначительно в сравнении с 2017 годом. Разница между уровнем занятости до и после перемещения ВПЛ была самой большой в промышленном секторе, а наибольший уровень занятости переселенцев сохраняется в Киеве и в западных регионах Украины. Доходы переселенцев остаются в 2 раза ниже средних по Украине. Более половины переселенцев арендуют жилье, 15% – живут в собственном. Кроме того, с начала вооруженного конфликта на Донбассе 14% семей ВПЛ прекращали социальные выплаты и пенсии, из них 36% – в 2018 году.

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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