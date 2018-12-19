Люди живут очень бедно: Депутат из РФ сравнил цены в Донецке с российскими (Фото). Новости

Цены на большую часть товаров в неподконтрольном украинским властям Донецке сравнимы с российскими либо выше российских. При этом люди живут очень бедно, большинство имеют невысокие доходы. Об этом заявил депутат Тульской городской Думы (РФ) Владимир Тимаков, побывавший в Донецке в середине декабря нынешнего года.

По его словам, улицы Донецка немноголюдны. «Для большого города чувствуется недонаселенность… ясно, что значительная часть – может быть половина жителей – просто отсутствует сейчас. Они разъехались», – утверждает Тимаков.

Также он сообщил, что «познакомился с ценами города Донецка». Как уверяет россиянин, чтобы поесть в кафе-пиццерии втроем, взять 3 пиццы, первые блюда и напитки, нужно заплатить 660 руб. (277 грн по местному курсу на 19.12.2018).

«То есть цены в таких заведениях дешевле, чем в России. Чего не скажешь о магазинах. Цены на большую часть товаров сравнимы с российскими либо выше российских», – заявил он.

«Дешевые только "хлебные продукты": твердый хлеб и "жидкий хлеб", то есть водка. Бутылка водки 150 руб. (63 грн – прим. ред.), буханка хлеба 20-20 руб. (8,4 грн) с небольшим. Есть социальный хлеб, который стоит около 10 руб. (4,2 грн). Он ниже качеством. Его покупают пенсионеры, да и не только, потому что людей с невысокими доходами очень много», – добавил он.

Как утверждает Тимаков, в Донецке продают молоко по 70 руб. (29,4 грн), яйца по 70 руб. (29,4 грн), сыр 440 руб. (184,9 грн). «Учитывая, что доходы людей от 7 до 12 тыс. руб. (2,9-5 тыс. грн), это основные зарплаты, а пенсии чуть выше 3-х тыс. руб. (1,3 тыс. грн), – понятно, что люди живут очень бедно», – заявил депутат.

Кроме того, он обратил внимание на стоимость памперсов в Донецке. «Дефицитная и очень дорогая вещь. Памперсы польские продаются, 20 штук – 500 руб. (210 грн), большие упаковки – 1500 руб. (630 грн). Это в 2-2,5 раза дороже, чем в России они стоят», – уверяет Тимаков.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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