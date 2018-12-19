Сводка из зоны ООС за 18 декабря: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 13 обстрелов украинских позиций. При этом зафиксировано 4 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В результате боевых действий 1 украинский военный получил ранения. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник совершил обстрелы из артиллерии калибром 122 мм и из минометов калибром 120 мм в районе населенного пункта Новотошковское и калибром 82 мм в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении, в районе населенного пункта Павлополь на мариупольском направлении. Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Славное, Авдеевка, Пески на донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Лебединское, Павлополь на мариупольском направлении.

В течение текущих суток противник огонь не открывал.

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 110 единиц. Под огнем украинских подразделений оказались поселки Старомихайловка и шахты "Трудовская" на западе Донецка, поселок Жабичево, село Спартак к северу от Донецка; Ясиноватая и Крутая Балка; горловский поселок шахты им. Гагарина; села Ленинское (после переименования Ужовка – прим. ред.), Саханка и Коминтерново (после переименования Пикузы – прим. ред.). При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подвергся район села Желобок. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, противотанковых станковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».