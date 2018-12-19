Это абсолютный беспредел: Пургин о долгах за коммуналку в «ДНР». Новости

В «ДНР» практика отрезать от электроэнергии жителей, которые за нее не платят, сохраняется с 2014 года, потому что в «республике» нет «местных органов власти», а «вертикаль одного человека». Такое мнение в ходе интернет-конференции высказал первый «глава народного совета ДНР» Андрей Пургин.

«Ситуация такова, что у нас при тех зарплатах и уровне жизни, это абсолютный беспредел. Понятно, что цены на коммуналку у нас в 8-10 раз дешевле, чем в Украине, но, к сожалению, из-за того, что нет у нас местных органов власти, нет возможности оперативно оперировать группами населения», – говорит он.

По его словам, в «ДНР» некому решать, кому списывать долги за коммунальные услуги, а кому – нет. «Местных органов власти у нас нет. У нас вертикаль одного человека, поэтому оперативно не получается это делать. Получается такая коллизия, что под шум моторов тех людей, которые не в состоянии платить, не платят и все остальные. Потом возникает желание эту ситуацию сломать, начинаются какие-то карательные меры, но они касаются бабушки, которая 2800 руб. (1176 грн. по курсу местного банка на 19.12.2018 г.) не заплатила за свет, и не касаются соседа, у которого 200 тыс. руб. (84 тыс. грн) долга, например, потому что сосед всегда может сунуть 5 тыс. руб. (2,1 тыс. грн), чтоб обошли его дом», – рассказывает Пургин.

«Местные органы власти могут очень легко это дифференцировать и создать людям ощущение справедливости в тяжелой ситуации, в которой мы находимся. Должны быть нестандартные решения», – заявил «оппозиционер».

Как сообщалось ранее, Андрей Пургин – один из родоначальников «ДНР», лидер «русской весны». Он был первым «председателем народного совета ДНР» с 14 ноября 2014 года по 4 сентября 2015-го, затем Пургина сместили с поста, назначив на его место Дениса Пушилина (нынешний «глава ДНР»). После этого Пургин был арестован, а затем выдворен из «ДНР». Последние годы находился в России. При правлении Александра Захарченко ему не позволяли возвратиться в «республику». Пургину даже дважды отказали в «паспорте ДНР» по причине того, что он прописан на подконтрольной Украине территории. Смерть Захарченко не повлияла на политическую жизнь родоначальника «ДНР», он продолжает оставаться невъездным в «республику», в связи с чем не смог принять участие в «республиканских выборах» 11 ноября 2018 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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