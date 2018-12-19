Власть – не волшебники, мы только учимся: Как в Славянске зажигали центральную елку (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 19 января, по сложившейся традиции в День Святого Николая состоялось торжественное открытие главной елки города.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», на центральной площади собрались гости и жители города. Новогоднее настроение и концертно-развлекательную программу дарили творческие коллективы города.

Вместе с детворой и взрослыми огни на главной елке зажгли городской голова Славянска Вадим Лях и Святой Николай.

Как пояснил мэр «Донецким новостям», «городская власть – не волшебники, мы только учимся, но тоже хотим делать праздники». «Хотим, чтобы сбывались мечты жителей нашего города. И новая иллюминация, новая праздничная программа, елка и все остальное – для того, чтобы поднять жителям нашего города настроение», – сказал градоначальник.

С огнями главной елки в центральной части города включили праздничную иллюминацию.

Как рассказала «Донецким новостям» начальник отдела культуры Славянского городского совета Марина Олейник, поздравления детей с новогодними праздниками начались с 14 декабря. «На протяжении трех дней для 3 000 детей социально-незащищенных категорий было показано новогоднее представление, все детки получили подарки», – уточнила начальник отдела культуры.

«А с 23 декабря по 7 января на Соборной площади в Славянске впервые будет проходить Рождественская ярмарка. Будут установлены специальные домики, в которых будет организована торговля как продуктами, так и сувенирами. Время работы с 16:00 до 22:00. Приглашаем всех желающих», – анонсировала Олейник.

Напомним, высота центральной городской елки Славянска – 15 метров. В этом году вокруг нее установили новое ограждение, заменив щиты с русскоязычным слоганом «С Новым годом!». Игрушки обновляются ежегодно, что связано не только с естественной «амортизацией» украшений (изнашиваются, ломаются, приходят в негодность), но и с тем, что украшения воруют.

Главная елка Славянска была закуплена в 2011 году в Тернополе, цена – почти 200 тыс. грн. В 2012 году городская елка побила своеобразный рекорд – простояла на центральной площади почти три месяца – 74 дня.

Как сообщалось ранее, сегодня, 19 декабря, открытие центральной городской елки состоялось и в Покровске (до переименования – Красноармейск).

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