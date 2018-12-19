В море нельзя этого делать: Эксперт о реакции мира на Керченский кризис. Новости

Россия спровоцировала опасный прецедент среди крупных геополитических игроков, в частности США, Великобритании и Китая, нарушив нормы международного морского права, захватив украинские корабли в Азово-Керченской акватории. Об этом заявил политолог и социолог Виктор Небоженко.

«Чем прославится XXI век: Украиной и этим словом – это Арктика. Россия этим говорит, что у нас не просто прибрежная зона, а аж до Северного полюса. А ей: "Подождите, морское право так не действует". С таким же успехом Аргентина и Чили могут претендовать на половину Антарктики или еще что-то. То есть россияне опять наступили на такое больное место, и опять все испортили», – говорит он.

«В отличие от регулирования конфликтов на земле, на море есть масса исторических условий. Ну, нельзя перенести на Боливию или Аргентину то, что делается в Украине или России, но море – море везде одинаково, поэтому, нарушив здесь (в Азово-Керченской акватории, – прим. ред.), Россия с этой минуты становится мировым нарушителем. Не потому, что ее кто-то не любит, просто в море нельзя этого делать», – продолжил Небоженко.

По его словам, международное морское законодательство слишком долго и сложно формировалось. «Оно настолько отшлифовано, что, когда приходят парни и говорят: "А мы решили, что можно так". Тогда и китайцы скажут: "Так и нам так можно"», – отмечает эксперт.

«Не надо было трогать этот Керченский пролив принципиально. Мир увидел, что у России есть тяга к интригам дальше и нарастанию напряженности с Украиной», – добавил политолог.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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