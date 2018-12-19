Опасный прецедент: Политолог о конфликте в Азово-Керченской акватории. Новости

Россия не просто нарушила международное морское право, захватив украинские корабли в Азово-Керченской акватории, но и создала опасный прецедент, на который мир не может не отреагировать. Об этом заявил политолог и социолог Виктор Небоженко.

«Морское право – унифицировано везде. Казалось бы, ну, россияне захватили три украинских корабля – но дело в том, что это связано с нарушением морского права, связанного с прибрежными зонами, которое признается международными организациями, либо нет. Тут возникает проблема: "А что будет завтра в Персидском заливе, если точно также три корабля одной страны захватит какая-то другая страна, или потопит? А что будет с турецкими проливами?"», – отмечает он.

«Россия, как в 2014 году, опять наступила на международные отношения, сердцевиной которых является международное право – морское и любое другое. И в этой ситуации тут же все задребезжало», – продолжил Небоженко.

По его словам, в связи с конфликтом в Азово-Керченской акватории некоторые иностранные политики даже заговорили об изменениях международных конвенций о регуляции иностранных флотов.

«Точно такая же ситуация только за 14 тыс. км в Южно-Китайском море. Там свой Керченский пролив, но там китайцы прямо в море строят какие-то искусственные острова и т. д., и такая же проблема со сдвигом прибрежных зон. На самом деле Россия опять затронула очень болезненную струну. В 2014 году Россия нарушила послевоенное европейское устройство, когда захватила Донбасс и Крым. Она уничтожила идею границ и отказалась нести ответственность за это, что страшно усложнило все. Россияне начали угрожать ядерным оружием – был ядерный шантаж. Теперь это все развивается по совсем другим сценариям – и санкции, и конфликт с США, и с Европой», – говорит политолог.

«В 2018 году, захватив украинские корабли, россияне опять наступили на очень сложную тему – как теперь будут разрешать конфликты в других частях света, если тут мир сделает вид, что ничего не произошло», – считает эксперт.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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