Медицина и ВПЛ: Треть переселенцев более года не посещали врачей (Инфографика). Новости

В Украине 32% переселенцев более года не посещали семейного врача или терапевта. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

«Время, необходимое, чтобы добраться до медицинского учреждения, составляло до 30 минут пешком для большинства респондентов. Большинство ВПЛ (89%) имеют аптеку на расстоянии 30 минут пешком, и более половины ВПЛ сообщили о наличии поликлиники (59%), амбулатории (53%) и больницы / диспансера (54%) на расстоянии 30 минут пешком. Отсутствие аптеки, поликлиники и больницы чаще отмечают в сельской местности (19%, 69% и 71%, соответственно)», – сказано в отчете.

Согласно опросу, 61% респондентов-ВПЛ сообщили, что посещали терапевта или семейного врача в течение последнего года. Из 32% переселенцев, которые более года не виделись с врачом 88% отметили, что такой необходимости не было.

Возраст переселенцев, которые не посещали врача в течение года:

18-34 года – 34%;

35-59 лет – 46%;

лица, старше 60 лет – 20%.

«Другими причинами не посещать врача, которые называли ВПЛ, которые отмечали потребность в этом, были отсутствие денег (48%), отсутствие доверия (26%) и нехватка времени (14%)», – говорится в отчете.

Как сообщалось ранее, уровень образования переселенцев из Донбасса ниже, чем среди ВПЛ из Крыма, а демографическая структура немного отличается. Среди одиноких переселенцев почти 70% – женщины. В 2018 году ситуация с трудоустройством переселенцев изменилась незначительно в сравнении с 2017 годом. Разница между уровнем занятости до и после перемещения ВПЛ была самой большой в промышленном секторе, а наибольший уровень занятости переселенцев сохраняется в Киеве и в западных регионах Украины. Доходы переселенцев остаются в 2 раза ниже средних по Украине. Более половины переселенцев арендуют жилье, 15% – живут в собственном. Кроме того, с начала вооруженного конфликта на Донбассе 14% семей ВПЛ прекращали социальные выплаты и пенсии, из них 36% – в 2018 году.

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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