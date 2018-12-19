Я неделю плакала: Что думают переселенцы о возвращении на Донбасс. Новости

В Украине 62% переселенцев находятся в нынешнем месте жительства более трех лет, а 38% – возвращаться на Донбасс не планируют. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

Свои намерения некоторые женщины-переселенки из Донецкой области объяснили так:

«Мои родители не выезжали, они сидели в подвалах, они слышали все. Слышали, как разрываются снаряды, слышали обстрелы. Когда они впервые приехали к нам в 2015 году после полугодового расставания, я их не узнала, приехали две мощи: черные от горя, без зубов, с потухшими глазами. Я неделю плакала»;

«Два года назад я с детьми посещала Донецк. Я увидела разницу между моими детьми, и детьми, которые не уезжали из Донецка. Да, мы с детьми здесь мытарствуем и натерпелись всякого, у нас было 12 переездов. Но я вижу, что мои дети от шума не вздрагивают. Там дети очень хорошо разбираются в том, какой снаряд летит».

Согласно опросу, доля переселенцев, которые сообщили о своем намерении вернуться домой на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, составила 24%, еще 20% ВПЛ было сложно ответить на этот вопрос.

«Эти результаты могут свидетельствовать о неуверенности ВПЛ в своем будущем, что было также отмечено участниками обсуждений в фокус-группах. На вопрос о планах на следующие три месяца подавляющее большинство ВПЛ (82%) выразили намерения оставаться в своем нынешнем месте проживания. Другие называли возвращение к месту проживания до своего перемещения (3%), переезд в другую область в пределах Украины (1%), переезд за границу (1%), «затрудняюсь ответить» (10%), а 3% не ответили на вопросы», – говорится в отчете.

Как сообщалось ранее, уровень образования переселенцев из Донбасса ниже, чем среди ВПЛ из Крыма, а демографическая структура немного отличается. Среди одиноких переселенцев почти 70% – женщины. В 2018 году ситуация с трудоустройством переселенцев изменилась незначительно в сравнении с 2017 годом. Разница между уровнем занятости до и после перемещения ВПЛ была самой большой в промышленном секторе, а наибольший уровень занятости переселенцев сохраняется в Киеве и в западных регионах Украины. Доходы переселенцев остаются в 2 раза ниже средних по Украине. Более половины переселенцев арендуют жилье, 15% – живут в собственном. Кроме того, с начала вооруженного конфликта на Донбассе 14% семей ВПЛ прекращали социальные выплаты и пенсии, из них 36% – в 2018 году.

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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