Просили щеночков и айфоны: В Покровске главную елку зажгли суперкнопкой (Фото). Новости

Сегодня, 19 декабря, в День Святого Николая, в Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) состоялось открытие главной новогодней и рождественской елки города.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», в рамках торжества на центральной площади Покровска для юных горожан были организованы разные локации, на которых можно было получить лотерейные талоны. Одну часть талона следовало бросить в специальный ящик, установленный в палатке Святого Николая, другую – оставить себе. Под конец праздника состоялся розыгрыш ценных призов, в том числе трех велосипедов и приглашения в один из детских развлекательных центров Покровска. В палатке же можно было также написать письмо Чудотворцу. Просили щеночков и айфоны.

«Святых Николаев» было два. Один находился в палатке, а второй – на импровизированной сцене. На сцене параллельно с развлекательными и спортивными конкурсами выступали местные танцевальные и вокальные коллективы.

На площади работала ярмарка: здесь можно было приобрести новогодние пряники и прочие вкусности, разнообразные праздничные товары. Чаем из большого самовара угощали бесплатно.

Ходили ряженые сказочные персонажи. Особой популярностью пользовался символ года – Свинья, в которую нарядили одного из ребят.

Торжественный «запуск» центральной городской елки осуществили мэр города Руслан Требушкин и один из Святых Николаев со своими юными помощниками. Они нажали на огромную красную кнопку на тумбе, и новогоднее дерево – «зажглось».

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