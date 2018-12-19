«Интуристы» из Мариуполя и забитая глубинка: Пургин о раздражителе в медицине «ДНР». Новости

В «ДНР» местные жители возмущены программой бесплатного медицинского обслуживания людей с пропиской на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. Об этом в ходе интернет-конференции рассказал первый «глава народного совета ДНР» Андрей Пургин.

«Проблема в отсутствии денег у населения себя обслуживать. Если касаться медицины, есть из ряда вон выходящая проблема, которую мало кто озвучивает, это то, что у нас есть программа, по которой обслуживаются жители Донецкой и Луганской областей с пропиской на "той стороне", но эта программа не касается жителей республики», – говорит он.

«Когда вы попадаете в онкологию, где люди собирают последние крохи денег, чтобы спасти своих родственников, а на соседней полке лежит человек из Краматорска или из Мариуполя, которому на 20-30 тыс. руб (8,4-12,6 тыс. грн по курсу местного банка на 19.12.18) оказываются услуги, которые оплачиваются республикой. Получается на территории республики живут негры, а за линией соприкосновения – "люди белого лица". Это очень большая проблема – благое дело стало очень серьезным раздражителем», – заявил Пургин.

По его словам, с этим местные жители часто сталкиваются в стационарах больниц «ДНР». «Висят раздельные списки. Родственники из Донецка платят за больного 20 тыс. руб. (8,4 тыс. грн), а человек, приехавший из Мариуполя, платит за себя 200 руб. (84 грн). Дошло до того, что у них отдельно забирают анализы на отдельную лабораторию. Как при советской системе отношение к интуристу. У нас теперь интурист получается из Мариуполя и Краматорска, а местные жители – в роли советской забитой глубинки», – рассказал «экс-глава народного совета ДНР».

«Эта программа была принята давно, возможно, чтобы связи оставить, оказать помощь тем, кто нуждается с той стороны, потому что в Украине медицина платная и очень дорогая. А оказались жители республики в ситуации очень обидной для себя, и эта проблема и на улицах звучит. У нас человек, случайно оказавшийся здесь с пропиской "там", является баловнем судьбы. Кто-то тратит 5-6 тыс. руб. (2,1-2,5 тыс. грн) на обследование и анализы, а кто-то с пропиской на "той" стороне – 100-200 руб (42-84 грн)», – добавил Пургин.

Напомним, в «ДНР» не хватает 53% сотрудников, а больницы обеспечены медикаментами менее чем на 24%. Кроме того, в неподконтрольном украинским властям Донецке люди жалуются на коррупцию и обман в больницах.

Как сообщалось ранее, Андрей Пургин – один из родоначальников «ДНР», лидер «русской весны». Он был первым «председателем народного совета ДНР» с 14 ноября 2014 года по 4 сентября 2015-го, затем Пургина сместили с поста, назначив на его место Дениса Пушилина (нынешний «глава ДНР»). После этого Пургин был арестован, а затем выдворен из «ДНР». Последние годы находился в России. При правлении Александра Захарченко ему не позволяли возвратиться в «республику». Пургину даже дважды отказали в «паспорте ДНР» по причине того, что он прописан на подконтрольной Украине территории. Смерть Захарченко не повлияла на политическую жизнь родоначальника «ДНР», он продолжает оставаться невъездным в «республику», в связи с чем не смог принять участие в «республиканских выборах» 11 ноября 2018 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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