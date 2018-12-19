Об удерживаемых в «Л-ДНР» людях постоянно нужно напоминать, – Козловский. Новости

Об удерживаемых в «Л-ДНР» людях постоянно нужно напоминать. Их много, и они страдают. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 декабря, в ходе брифинга на тему: «Презентация документального цикла "Герои украинского Донбасса"» рассказал ученый-религиовед из Донецка Игорь Козловский.

«Меня постоянно спрашивают: зачем постоянно напоминать о том, что было, как пережил, как это начиналось. Для себя лично – может и достаточно. Потому что уже слишком болит. Но ты понимаешь ответственность, что много людей еще страдают. Страдают люди, которые находятся там в большом концлагере, который называется "Л-ДНР" и в тех камерах, в которых сейчас удерживают наших заложников, политзаключенных, военнопленных», – отметил Козловский.

«И ты понимаешь, что это твоя ответственность. Ты должен об этом говорить, напоминать, рассказывать», – добавил он.

Козловский сообщил, что в самом начале, когда в Донецке собрался небольшой евромайдан, агрессии со стороны дончан практически не было, за исключением отдельных случаев. Однако весной в городе стали появляться уже агрессивно настроенные люди, которых ранее видно не было. «И тогда был выбор. Просто наблюдать. Кто-то к ним присоединился… Или можно было присоединиться к тому сопротивлению, которое началось тогда, в начале весны 2014 года… И этот выбор был сделан», – отметил ученый.

Козловский рассказал, что прошел подвалы, пытки, лагерь смертников. И вынес оттуда опыт. Он понял, что не один, что Украина меняется, а также то, что противника удалось остановить.

Читайте также: