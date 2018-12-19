Ситуация в пунктах пропуска днем 19 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 19 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Елена: «9:10. Пеших из Горловки в Артемовск (Бахмут, – ред.) на ДНР очень много. На украинском "нулевом" очередь большая, на паспортном также»;

Анна: «14:16. Горловка. Машин из ДНР много, скорей всего не проедут, на одном месте стоят пару часов до протяжки. От милиции до поворота стоят. Из Украины людей в пешей очереди очень много».

КПВВ «Марьинка»:

Нина: «12:11. В Донецк, "Каргилл" на ДНР-овском – машин около 50»;

Елена: «12:57. "Каргилл" в Украину, общая – на спуске с моста, льгота 70, пеших нет».

КПВВ «Новотроицкое»:

Марина: «9:55. Еленовка в Украину. Очередь до поворота, льгота – половина этой очереди. Много, в общем»:

Андрей: «10:42. Еленовка в сторону Волновахи: общая очередь почти до автостанции. Льгота около 80. Простоял 6 часов, продвинулись на 15-20 машин. Движения практически нет. Едут только перевозы»:

Роман: «12:37. В Еленовке в Донецк от сигаретного ларька».

КПВВ «Гнутово»:

«Администратор»: «11:56. Гнутово: в сторону Мариуполя на ДНР-посту сейчас 40 машин. Льгота прет бесконечным потоком»;

«Bad»: «14:01. В Октябре в Мариуполь 10 машин»;

«Bad»: «14:23. Октябрь в Донецк – 12 машин»;

«Bad»: «14:39. Гнутово в Мариуполь: основная 40, льготы 6».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «12:36. На АВ Луганск в 10:00 очень много людей, примерно на 9-10 автобусов»;

«Администратор»: «14:12. Выехали из Алчевска в 7 утра до мостика, в 8:30 пропустили 6 автобусов, потом пеших, людей очень много. Спустились бегом в 5-й пролет, пропускали быстро. В 9:50 были под навесом на украинском, а в 10:50 уже прошли КПП. Людей очень много после нас, со стороны Украины обратно тоже много людей, но очередь движется быстро».

Читайте также: