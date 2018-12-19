Пока у власти в РФ Путин, военные действия на Донбассе не прекратятся, – политический обозреватель. Новости

Пока у власти в РФ Путин, военные действия на Донбассе не прекратятся. Такое мнение в комментарии для «Донецких новостей» высказал политический обозреватель Алексей Минаков.

«Если быть максимально честным по отношению к жителям подконтрольной Украине территории Донбасса, то не наблюдается каких-то предпосылок для изменений в сторону прекращения боевых столкновений на линии соприкосновения. Пока у власти Путин, пока Россия демонстрирует агрессию и имперские амбиции, до тех пор, как минимум, и будут продолжаться военные действия», – рассказал Минаков.

«Да, война никому не нравится. Да, все уже устали от нее. Но другого пути у нас нет – или мы защищаем наши земли, или капитулируем как страна перед Путиным путем договоренностей о "мире" и компромиссов», – добавил он.

По словам политобозревателя, есть зарубежный опыт других стран, которые успешно развиваются в условиях войны. «Например, тот же Израиль. Поэтому не нужно опускать руки. Тем более, улучшение социально-экономического положения на подконтрольной Украине территории Донбасса уже наблюдается благодаря помощи наших зарубежных партнеров из стран Запада, которые выделяют гранты и финансовые программы именно для этого региона. Также особенно много программ для переселенцев, по их поддержке. Цивилизованный мир, включая международные институции, делает все для решения этой проблемы», – отметил Минаков.

С прогнозами иных экспертов можно ознакомиться в материале «Конфликт на Донбассе: Эксперты рассказали, чего ждать в 2019 году».

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