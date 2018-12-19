Не афиширую, что переселенец: Уровень интеграции ВПЛ в новых громадах (Инфографика). Новости

В Украине 43% переселенцев считают, что они интегрированы в местную громаду, еще 36% опрошенных ВПЛ заявили, что интегрированы частично. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

«Суммарная доля (79%) ВПЛ, которые сообщили об определенном уровне интеграции, почти такой же, что и в предыдущих двух раундах (80%). В то же время с 9 раунда наблюдается смещение к умеренным оценкам, поскольку в 9 раунде доля ВПЛ, которые сообщали, что они полностью интегрированы, снизилась, а доля тех, кто сообщал о своей частичной интегрированности, возросла. В 11 раунде часть ВПЛ, которые сообщили, что они не интегрированы, составляла 18%», – говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что данные, полученные в результате опроса ключевых информантов, свидетельствуют, что изменения по сравнению с предыдущим раундом были незначительными.

«Большинство (68%) ключевых информантов сообщили, что ВПЛ были частично интегрированы в местные громады, и 24% отметили, что они были полностью интегрированными. Изменение в пользу умеренных ответов также наблюдается с 9 раунда», – сказано в документе.

По самооценке респондентами их интеграции в регионах, наибольшая доля таких ВПЛ (64%), проживала в третьей зоне (Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Херсонская и Черкасская обл.).

Регионы с наибольшим уровнем интеграции переселенцев:

Полтавская – 79%;

Ровенская и Николаевская – 73%;

Житомирская – 64%;

Тернопольская – 63%.

Регионы с наименьшим уровнем интеграции переселенцев – Запорожская (15%) и Хмельницкая (23%) области.

Некоторые переселенцы о своем новом месте жительства отмечают следующее:

ВПЛ (мужчина, 40 лет) из Донецкой области: «В Полтаве жить очень хорошо: это хороший город с мягким климатом. Но здесь сложно найти работу или вести бизнес без знакомств. У тебя обязательно кто-то должен быть или кум, или брат, или сват, чтобы помогли тебе. Если нет связей, то тебе очень сложно».

Ключевой информант** (женщина, 45 лет): «Кроме материальной, нужна и другая поддержка. Люди, которые переехали, не знают куда и к кому обратиться, если им что-то надо. Дома у них были и свои врачи, и юристы, а здесь вакуум и растерянность».

ВПЛ (мужчина, 29 лет) из Донецкой области: «Я лично не афиширую, что я переселенец. Близкий круг друзей знает, а другим я не говорю».

Как сообщалось ранее, в Украине 62% переселенцев находятся в нынешнем месте жительства более 3-х лет, а 38% – возвращаться на Донбасс не планируют.

Напомним, согласно опросу, уровень образования переселенцев из Донбасса ниже, чем среди ВПЛ из Крыма, а демографическая структура немного отличается. Среди одиноких переселенцев почти 70% – женщины. В 2018 году ситуация с трудоустройством переселенцев изменилась незначительно в сравнении с 2017 годом. Разница между уровнем занятости до и после перемещения ВПЛ была самой большой в промышленном секторе, а наибольший уровень занятости переселенцев сохраняется в Киеве и в западных регионах Украины. Доходы переселенцев остаются в 2 раза ниже средних по Украине. Более половины переселенцев арендуют жилье, 15% – живут в собственном. Кроме того, с начала вооруженного конфликта на Донбассе 14% семей ВПЛ прекращали социальные выплаты и пенсии, из них 36% – в 2018 году.

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

** Большинство опрошенных ключевых информантов работала в неправительственных организациях (41%), и значительная часть ключевых информантов представляла учреждения социальной защиты (25%). Еще 11% работали в местных органах власти, 9% были представителями образовательных учреждений, 6% – учреждений здравоохранения, и 8% работали в других организациях.

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