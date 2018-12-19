Невероятно низкие цены на алкоголь: Пургин заявил, что в «ДНР» спаивают жителей. Новости

В «ДНР» при всеобщем подорожании социальных товаров не подорожали ни алкоголь, ни сигареты, поэтому создается впечатление, что «власти» намеренно спаивают местных жителей. Об этом в ходе интернет-конференции рассказал первый «глава народного совета ДНР» Андрей Пургин.

«Повышение цен очень больно ударило по населению, потому что повысились цены именно на социально значимые продукты», – сказал он.

По его словам, в связи с ростом цен в «ДНР» наблюдается «пассивный протест», который страшнее, чем активный. Отвечая на вопрос, не протестуют ли в «республике» местные жители, как во Франции, надев «желтые жилеты», Пургин заявил следующее: «Пассивный протест и отчуждение людей – общества от государства. Такая фрагментация общества приводит к деградации – это алкоголизм. Все очень сложно. Разрыв общественных связей приводит к деградации общества и вымиранию общественных отношений. И государству очень тяжело будет что-то с народом сделать, потому что народ будет в таком состоянии, что ему будет все равно».

«Я не верю, что в Донецке будет активный протест, но пассивный – является тоже проблемой. Проблема со спаиванием населения – невероятно низкие цены на спиртное, на сигареты. Мы, наверное, единственное место в мире, где такие цены и такая свобода в распространении алкоголя, сигарет и прочего… За счет акциза на сигареты и алкоголь уже можно было выровнять цены на хлеб, условно», – считает «экс-глава народного совета ДНР».

Напомним, в «ДНР» от 15% и до 30% резко подорожали продукты первой необходимости. В частности, на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области люди обеспокоены подорожанием хлеба.

Как сообщалось ранее, Андрей Пургин – один из родоначальников «ДНР», лидер «русской весны». Он был первым «председателем народного совета ДНР» с 14 ноября 2014 года по 4 сентября 2015-го, затем Пургина сместили с поста, назначив на его место Дениса Пушилина (нынешний «глава ДНР»). После этого Пургин был арестован, а затем выдворен из «ДНР». Последние годы находился в России. При правлении Александра Захарченко ему не позволяли возвратиться в «республику». Пургину даже дважды отказали в «паспорте ДНР» по причине того, что он прописан на подконтрольной Украине территории. Смерть Захарченко не повлияла на политическую жизнь родоначальника «ДНР», он продолжает оставаться невъездным в «республику», в связи с чем не смог принять участие в «республиканских выборах» 11 ноября 2018 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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