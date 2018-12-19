Святой Николай с Дедом Морозом: В Мариуполе открыли главную елку Приазовья (Фото). Новости

Сегодня, 19 декабря, в Мариуполе (как и в других городах области) состоялось открытие главной городской елки.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», несмотря на мороз и холодный ветер, тысячи жителей столицы Приазовья собрались на Театральной площади. Пришедших развлекали концертной программой, танцам и конкурсам, сказочными героями и, конечно же, яркой иллюминации, которая буквально залила здание театра и всю площадь. И взрослые, и дети с удовольствием катались на новогодней карусели, фотографировались на фоне сверкающих арт-объектов, лакомились «вкусняшками» в новогодних избушках.

Примечательно, что сегодня горожан приветствовали два волшебника – со сцены поздравлял Святой Николай, в резиденции принимал Дед Мороз. Малыши с восторгом посещали дом сказочного персонажа – фотографировались и оставляли свои письма для доброго волшебника.

Огни на главной городской елке зажег, ударив волшебным посохом, городской голова Вадим Бойченко. «Мариуполь встал на новый путь развития, на путь новых возможностей. Все это мы делаем для нашего будущего, для наших детей, для нашей молодежи. Я поздравляю вас с новогодними праздниками. Желаю, чтобы в каждой семье царили тепло и любовь», – поздравил земляков мэр города.

Как сообщалось ранее, сегодня главные елки зажгли в Славянске и Покровске.

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