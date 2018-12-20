После слияния: Новые контакты управлений Пенсионного фонда Украины в Донецкой и Луганской областях. Новости

В рамках реорганизации структуры Пенсионного фонда Украины в течение 2018 года произошло слияние отдельных управлений ПФУ либо их присоединение. Данный процесс коснулся также Донецкой и Луганской областей.

В результате, на Донетчине по состоянию на декабрь 2018 года действуют 1 областное и 13 городских и районных управлений ПФУ, при этом с учетом дополнительных отделов обслуживания прием граждан ведется по 25-ти адресам.

На Луганщине действует 1 областное и 9 городских и районных управлений ПФУ, прием граждан ведется по 16-ти адресам.

Предлагаем вниманию обновленный перечень и контакты действующих представительств ПФУ в Донецкой и Луганской областях по состоянию на декабрь 2018 года (по данным Пенсионного фонда Украины).

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

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п/п Назва управління, структурного підрозділу Адреса Контакти Графік прийому 1 Головне управління Пенсійного Фонду України в Донецькій області 84121, м. Слов’янськ,

вул. Генерала Батюка, 8

E-mail: gu@dn.pfu.gov.ua тел.: (0626) 62-25-64

факс: (0626) 62-25-94 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 2 Бахмутсько-Лиманське об’єднане управління Пенсійного фонду України 84500, м. Бахмут,

вул. Миру,35

E-mail: r74@dn.pfu.gov.ua тел.: (06274) 2-28-96

факс: (06274) 2-39-89 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 Бахмутський відділ обслуговування громадян Лиманський відділ обслуговування громадян 84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 15

E-mail: r74@dn.pfu.gov.ua тел.:(06261) 4-15-81 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 3 Великоновосілківське об’єднане управління Пенсійного фонду України 85500, смт. Велика Новосілка,

вул. Центральна, 103

E-mail: r75@dn.pfu.gov.ua тел.: (067) 159-05-66

(095) 612-98-94 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 Великоновосілківський відділ обслуговування громадян Мар їнський відділ обслуговування громадян № 2 85612, м. Курахове,

вул. Пушкіна, 6

E-mail: r75@dn.pfu.gov.ua тел.: (050) 809-10-16 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 4 Волноваське об’єднане управління Пенсійного фонду України 85700, м. Волноваха,

вул. Обручева, 17

E-mail: r76@dn.pfu.gov.ua тел.: (06244) 4-21-71 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 Волноваський відділ обслуговування громадян Вугледарський відділ обслуговування громадян № 2 85670, м. Вугледар,

вул. Трифонова, 38а

E-mail: r76@dn.pfu.gov.ua тел.: (06273) 6-57-44 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 5 Костянтинівсько-Дружківське об’єднане управління Пенсійного фонду України 85113, м. Костянтинівка,

вул. Ціолковського, 25 E-mail: r77@dn.pfu.gov.ua тел.: (06272) 2-94-55

(06272) 2-94-55 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 Костянтинівський відділ обслуговування громадян Дружківський відділ обслуговування громадян 84207, м. Дружківка,

вул. Я. Мудрого, 40

E-mail: r77@dn.pfu.gov.ua тел.: (06267) 3-14-62

(066) 470-19-73 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 6 Мангушське об’єднане управління Пенсійного фонду України 87400, смт Мангуш,

вул. Тітова, 72а

E-mail: r79@dn.pfu.gov.ua тел./факс: (06297) 2-32-44

тел. (06297) 2-39-92 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 Мангушський відділ обслуговування громадян Нікольський відділ обслуговування громадян 87000, Нікольський р-он,

смт. Нікольське,

вул. Свободи, 87 E-mail: r79@dn.pfu.gov.ua тел.: (06246) 2-18-29 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 7 Маріупольське об’єднане Управління Пенсійного фонду України 87548, м. Маріуполь,

вул. Зелінського, 27а

E-mail: r80@dn.pfu.gov.ua тел.: (0629) 33-63-26

факс: (0629) 33-63-26 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 Центральний відділ обслуговування громадян Лівобережний відділ обслуговування громадян 87502, м.Маріуполь,

пр. Перемоги, 16 тел.: (095) 224-76-38 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 Кальміуський відділ обслуговування громадян 87524, м. Маріуполь,

пр. Металургів, 193 тел.: (0629) 38-43-96 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 8 Покровське об’єднане Управління Пенсійного фонду України 85302, м. Покровськ,

вул. Центральна, 154

E-mail: r81@dn.pfu.gov.ua прийм.: (0623) 52-12-11

тел./факс: (06239) 2-31-22 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 Покровський відділ обслуговування громадян Мирноградський відділ обслуговування громадян 85323, м. Мирноград,

вул. Центральна, 13 тел.: (06239) 6-44-15 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 9 Торецьке об’єднане Управління Пенсійного фонду України 85200, м. Торецьк,

вул. Дружби, 22

E-mail: r82@dn.pfu.gov.ua тел./факс:(06247) 4-01-33 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 Торецьки відділ обслуговування громадян Авдіївський відділ обслуговування громадян 86065, м. Авдіївка,

вул. Молодіжна, 3

E-mail: r82@dn.pfu.gov.ua тел.: (06236)3-16-30 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 10 Ясинуватське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області 86020,смт. Очеретине,

м-н Гідростроітелів, 12

E-mail: r69@dn.pfu.gov.ua тел.: (066) 067-76-04 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 Ясинуватський відділ обслуговування громадян 11 Селидовське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області 85400, м. Селидове,

вул. Героїв праці, 6

E-mail: r72@dn.pfu.gov.ua тел.: (06237) 7-23-53 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 Селидовський відділ обслуговування громадян Новогродівський відділ обслуговування громадян 85483, м. Новогродівка,

вул. Мічуріна, 26 тел.: (06237) 3-44-78

(089) 250-15-29 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 12 Добропільське об’єднане управління Пенсійного фонду України 85000, м. Добропілля, вул.Незалежності, 28а

E-mail: r73@dn.pfu.gov.ua тел.: (06277) 2-89-04 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 Добропільський відділ обслуговування громадян Олександрівський відділ обслуговування громадян смт Олександрівка,

вул. Самарська, 5 тел.: (06277) 2-15-83 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 13 Управління Пенсійного фонду України в м. Краматорську 84302, м. Краматорськ,

вул. Поштова, 5

E-mail: r31@dn.pfu.gov.ua тел.: (06264) 41-87-40 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 Краматорський відділ обслуговування громадян 14 Слов’янське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області 84100, м. Слов’янськ,

пл. Соборна, 3

E-mail: r67@dn.pfu.gov.ua тел.: (06262) 2-08-13

факс: (06262) 2-03-54 понеділок-четвер 8:00-17:00

п’ятниця 8:00-16:00 Слов’янський відділ обслуговування громадян

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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