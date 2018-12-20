После слияния: Новые контакты управлений Пенсионного фонда Украины в Донецкой и Луганской областях. Новости

В рамках реорганизации структуры Пенсионного фонда Украины в течение 2018 года произошло слияние отдельных управлений ПФУ либо их присоединение. Данный процесс коснулся также Донецкой и Луганской областей.
В результате, на Донетчине по состоянию на декабрь 2018 года действуют 1 областное и 13 городских и районных управлений ПФУ, при этом с учетом дополнительных отделов обслуживания прием граждан ведется по 25-ти адресам.
На Луганщине действует 1 областное и 9 городских и районных управлений ПФУ, прием граждан ведется по 16-ти адресам.
Предлагаем вниманию обновленный перечень и контакты действующих представительств ПФУ в Донецкой и Луганской областях по состоянию на декабрь 2018 года (по данным Пенсионного фонда Украины).
ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
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п/п
Назва управління, структурного підрозділу
Адреса
Контакти
Графік прийому
1
Головне управління Пенсійного Фонду України в Донецькій області
84121, м. Слов’янськ,
тел.: (0626) 62-25-64
понеділок-четвер 8:00-17:00
2
Бахмутсько-Лиманське об’єднане управління Пенсійного фонду України
84500, м. Бахмут,
тел.: (06274) 2-28-96
понеділок-четвер 8:00-17:00
Бахмутський відділ обслуговування громадян
Лиманський відділ обслуговування громадян
84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 15
тел.:(06261) 4-15-81
понеділок-четвер 8:00-17:00
3
Великоновосілківське об’єднане управління Пенсійного фонду України
85500, смт. Велика Новосілка,
тел.: (067) 159-05-66
понеділок-четвер 8:00-17:00
Великоновосілківський відділ обслуговування громадян
Мар їнський відділ обслуговування громадян № 2
85612, м. Курахове,
тел.: (050) 809-10-16
понеділок-четвер 8:00-17:00
4
Волноваське об’єднане управління Пенсійного фонду України
85700, м. Волноваха,
тел.: (06244) 4-21-71
понеділок-четвер 8:00-17:00
Волноваський відділ обслуговування громадян
Вугледарський відділ обслуговування громадян № 2
85670, м. Вугледар,
тел.: (06273) 6-57-44
понеділок-четвер 8:00-17:00
5
Костянтинівсько-Дружківське об’єднане управління Пенсійного фонду України
85113, м. Костянтинівка,
тел.: (06272) 2-94-55
понеділок-четвер 8:00-17:00
Костянтинівський відділ обслуговування громадян
Дружківський відділ обслуговування громадян
84207, м. Дружківка,
тел.: (06267) 3-14-62
понеділок-четвер 8:00-17:00
6
Мангушське об’єднане управління Пенсійного фонду України
87400, смт Мангуш,
тел./факс: (06297) 2-32-44
понеділок-четвер 8:00-17:00
Мангушський відділ обслуговування громадян
Нікольський відділ обслуговування громадян
87000, Нікольський р-он,
тел.: (06246) 2-18-29
понеділок-четвер 8:00-17:00
7
Маріупольське об’єднане Управління Пенсійного фонду України
87548, м. Маріуполь,
тел.: (0629) 33-63-26
понеділок-четвер 8:00-17:00
Центральний відділ обслуговування громадян
Лівобережний відділ обслуговування громадян
87502, м.Маріуполь,
тел.: (095) 224-76-38
понеділок-четвер 8:00-17:00
Кальміуський відділ обслуговування громадян
87524, м. Маріуполь,
тел.: (0629) 38-43-96
понеділок-четвер 8:00-17:00
8
Покровське об’єднане Управління Пенсійного фонду України
85302, м. Покровськ,
прийм.: (0623) 52-12-11
понеділок-четвер 8:00-17:00
Покровський відділ обслуговування громадян
Мирноградський відділ обслуговування громадян
85323, м. Мирноград,
тел.: (06239) 6-44-15
понеділок-четвер 8:00-17:00
9
Торецьке об’єднане Управління Пенсійного фонду України
85200, м. Торецьк,
тел./факс:(06247) 4-01-33
понеділок-четвер 8:00-17:00
Торецьки відділ обслуговування громадян
Авдіївський відділ обслуговування громадян
86065, м. Авдіївка,
тел.: (06236)3-16-30
понеділок-четвер 8:00-17:00
10
Ясинуватське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області
86020,смт. Очеретине,
тел.: (066) 067-76-04
понеділок-четвер 8:00-17:00
Ясинуватський відділ обслуговування громадян
11
Селидовське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області
85400, м. Селидове,
тел.: (06237) 7-23-53
понеділок-четвер 8:00-17:00
Селидовський відділ обслуговування громадян
Новогродівський відділ обслуговування громадян
85483, м. Новогродівка,
тел.: (06237) 3-44-78
понеділок-четвер 8:00-17:00
12
Добропільське об’єднане управління Пенсійного фонду України
85000, м. Добропілля, вул.Незалежності, 28а
тел.: (06277) 2-89-04
понеділок-четвер 8:00-17:00
Добропільський відділ обслуговування громадян
Олександрівський відділ обслуговування громадян
смт Олександрівка,
тел.: (06277) 2-15-83
понеділок-четвер 8:00-17:00
13
Управління Пенсійного фонду України в м. Краматорську
84302, м. Краматорськ,
тел.: (06264) 41-87-40
понеділок-четвер 8:00-17:00
Краматорський відділ обслуговування громадян
14
Слов’янське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області
84100, м. Слов’янськ,
тел.: (06262) 2-08-13
понеділок-четвер 8:00-17:00
Слов’янський відділ обслуговування громадян
ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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№ п/п
Назва територіального управління
Адреса
Контакти
Графік прийому
1
Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області
93404,
тел./факс: (0645) 70-26-80
понеділок-четвер
2
Управління Пенсійного фонду України в м. Лисичанську Луганської області
93113,
тел.: (06451) 7-03-87
понеділок-четвер
3
Управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області
93400,
тел.: (06452) 4-12-54
понеділок-четвер
4
Управління Пенсійного фонду України в Попаснянському районі Луганської області
93302,
тел.: (06474) 3-25-20
понеділок-четвер
5
Управління Пенсійного фонду України в Станично-Луганському районі Луганської області
93600,
тел.: (06472) 2-12-56
понеділок-четвер
6
Біловодське об’єднане управління Пенсійного фонду України Луганської області
92800,
факс: (06466) 2-03-39
понеділок-четвер
Міловський відділ Біловодського об’єднаного управління
92500,
тел.: (06465)2-16-39
понеділок-четвер
7
Білокуракинське об’єднане управління Пенсійного фонду України Луганської області
92200,
тел./факс: (06462) 2-23-61
понеділок-четвер
Сватівський відділ Білокуракинського об’єднаного управління
92603,
тел.: (06471) 3-46-00
понеділок-четвер
Троїцький відділ Білокуракинського об’єднаного управління
92100,
факс: (06456) 2-13-93
понеділок-четвер
8
Марківське об’єднане управління Пенсійного фонду України Луганської області
92400,
тел./факс: (06464) 9-18-08
понеділок-четвер
Новопсковський відділ Марківського об’єднаного управління
92303,
тел.: (06463) 2-11-64
понеділок-четвер
9
Рубіжанське об’єднане управління Пенсійного фонду України Луганської області
93009,
тел./факс: (06453) 6-36-83
понеділок-четвер
Кремінський відділ Рубіжанського об’єднаного управління
92900,
тел./факс: (06454) 2-10-88
понеділок-четвер
10
Старобільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Луганської області
93701,
тел./факс: (06461) 3-14-45
понеділок-четвер
Новоайдарський відділ Старобільського об’єднаного управління
93500,
тел.: (06445) 9-26-25
понеділок-четвер
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