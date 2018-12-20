После слияния: Новые контакты управлений Пенсионного фонда Украины в Донецкой и Луганской областях. Новости

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После слияния: Новые контакты управлений Пенсионного фонда Украины в Донецкой и Луганской областях

ДН

20.12.18 06:14dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В рамках реорганизации структуры Пенсионного фонда Украины в течение 2018 года произошло слияние отдельных управлений ПФУ либо их присоединение. Данный процесс коснулся также Донецкой и Луганской областей.

В результате, на Донетчине по состоянию на декабрь 2018 года действуют 1 областное и 13 городских и районных управлений ПФУ, при этом с учетом дополнительных отделов обслуживания прием граждан ведется по 25-ти адресам.

На Луганщине действует 1 областное и 9 городских и районных управлений ПФУ, прием граждан ведется по 16-ти адресам.

Предлагаем вниманию обновленный перечень и контакты действующих представительств ПФУ в Донецкой и Луганской областях по состоянию на декабрь 2018 года (по данным Пенсионного фонда Украины).

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

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п/п

Назва управління, структурного підрозділу

Адреса

Контакти

Графік прийому

1

Головне управління Пенсійного Фонду України в Донецькій області

84121, м. Слов’янськ,
вул. Генерала Батюка, 8
E-mail: gu@dn.pfu.gov.ua

тел.: (0626) 62-25-64
факс: (0626) 62-25-94

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

2

Бахмутсько-Лиманське об’єднане управління Пенсійного фонду України

84500, м. Бахмут,
вул. Миру,35
E-mail: r74@dn.pfu.gov.ua

тел.: (06274) 2-28-96
факс: (06274) 2-39-89

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

Бахмутський відділ обслуговування громадян

Лиманський відділ обслуговування громадян

84406, м. Лиман,  вул. Незалежності, 15
E-mail: r74@dn.pfu.gov.ua

тел.:(06261) 4-15-81

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

3

Великоновосілківське об’єднане управління Пенсійного фонду України

85500, смт. Велика Новосілка,
вул. Центральна, 103
E-mail: r75@dn.pfu.gov.ua

тел.: (067) 159-05-66
(095) 612-98-94

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

Великоновосілківський відділ обслуговування громадян

Мар їнський відділ обслуговування громадян № 2

85612, м. Курахове,
вул. Пушкіна, 6
E-mail: r75@dn.pfu.gov.ua

тел.: (050) 809-10-16

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

4

Волноваське об’єднане управління Пенсійного фонду України

85700, м. Волноваха,
вул. Обручева, 17
E-mail: r76@dn.pfu.gov.ua

тел.: (06244) 4-21-71

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

Волноваський відділ обслуговування громадян

Вугледарський відділ обслуговування громадян № 2

85670, м. Вугледар,
вул. Трифонова, 38а
E-mail: r76@dn.pfu.gov.ua

тел.: (06273) 6-57-44

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

5

Костянтинівсько-Дружківське об’єднане управління Пенсійного фонду України

85113, м. Костянтинівка,
вул. Ціолковського, 25 E-mail: r77@dn.pfu.gov.ua

тел.: (06272) 2-94-55
(06272) 2-94-55

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

Костянтинівський відділ обслуговування громадян

Дружківський відділ обслуговування громадян

84207, м. Дружківка,
вул. Я. Мудрого, 40
E-mail: r77@dn.pfu.gov.ua

тел.: (06267) 3-14-62
(066) 470-19-73

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

6

Мангушське об’єднане управління Пенсійного фонду України

87400, смт Мангуш,
вул. Тітова, 72а
E-mail: r79@dn.pfu.gov.ua

тел./факс: (06297) 2-32-44
тел. (06297) 2-39-92

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

Мангушський відділ обслуговування громадян

Нікольський відділ обслуговування громадян

87000, Нікольський р-он,
смт. Нікольське,
вул. Свободи, 87 E-mail: r79@dn.pfu.gov.ua

тел.: (06246) 2-18-29

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

7

Маріупольське об’єднане Управління Пенсійного фонду України

87548, м. Маріуполь,
вул. Зелінського, 27а
E-mail: r80@dn.pfu.gov.ua

тел.: (0629) 33-63-26
факс: (0629) 33-63-26

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

Центральний відділ обслуговування громадян

Лівобережний відділ обслуговування громадян

87502, м.Маріуполь,
пр. Перемоги, 16

тел.: (095) 224-76-38

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

Кальміуський відділ обслуговування громадян

87524, м. Маріуполь,
пр. Металургів, 193

тел.: (0629) 38-43-96

понеділок-четвер 8:00-17:00
 п’ятниця 8:00-16:00

8

Покровське об’єднане Управління Пенсійного фонду України

 85302, м. Покровськ,
вул. Центральна, 154
E-mail: r81@dn.pfu.gov.ua

прийм.: (0623) 52-12-11
тел./факс: (06239) 2-31-22

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

Покровський відділ обслуговування громадян

Мирноградський відділ обслуговування громадян

85323, м. Мирноград,
вул. Центральна, 13

тел.: (06239) 6-44-15

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

9

Торецьке об’єднане Управління Пенсійного фонду України

85200, м. Торецьк,
вул. Дружби, 22
E-mail: r82@dn.pfu.gov.ua

тел./факс:(06247) 4-01-33

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

Торецьки відділ обслуговування громадян

Авдіївський відділ обслуговування громадян

86065, м. Авдіївка,
вул. Молодіжна, 3
E-mail: r82@dn.pfu.gov.ua

тел.: (06236)3-16-30

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

10

Ясинуватське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області

86020,смт. Очеретине,
м-н Гідростроітелів, 12
E-mail: r69@dn.pfu.gov.ua

тел.: (066) 067-76-04

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

Ясинуватський відділ обслуговування громадян

11

Селидовське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області

85400, м. Селидове,
вул. Героїв праці, 6
E-mail: r72@dn.pfu.gov.ua

тел.: (06237) 7-23-53

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

Селидовський відділ обслуговування громадян

Новогродівський відділ обслуговування громадян

85483, м. Новогродівка,
вул. Мічуріна, 26

тел.: (06237) 3-44-78
(089) 250-15-29

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

12

Добропільське об’єднане управління Пенсійного фонду України

85000, м. Добропілля, вул.Незалежності, 28а
E-mail: r73@dn.pfu.gov.ua

тел.: (06277) 2-89-04

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

Добропільський відділ обслуговування громадян

Олександрівський відділ обслуговування громадян

смт Олександрівка,
вул. Самарська, 5

тел.: (06277) 2-15-83

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

13

Управління Пенсійного фонду України в м. Краматорську

84302, м. Краматорськ,
вул. Поштова, 5
E-mail: r31@dn.pfu.gov.ua

тел.: (06264) 41-87-40

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

Краматорський відділ обслуговування громадян

14

Слов’янське об’єднане управління Пенсійного фонду України Донецької області

84100, м. Слов’янськ,
пл. Соборна, 3
E-mail: r67@dn.pfu.gov.ua

тел.: (06262) 2-08-13
факс: (06262) 2-03-54

понеділок-четвер 8:00-17:00
п’ятниця 8:00-16:00

Слов’янський відділ обслуговування громадян

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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№ п/п

Назва територіального управління

Адреса

Контакти

Графік прийому

1

Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області

93404,
м. Сєвєродонецьк,
вул. Шевченка, 9
E-mail: gu.lg@pfu.gov.ua

тел./факс: (0645) 70-26-80

понеділок-четвер
8.00 – 17.00
п’ятниця
8.00 – 15.45
обід 12.00 – 12.45

2

Управління Пенсійного фонду України в м. Лисичанську Луганської області

93113,
м. Лисичанськ,
вул. Сосюри, 347
E-mail: lysych11m.lg@pfu.gov.ua

тел.: (06451) 7-03-87

понеділок-четвер
8.00 – 17.00
п’ятниця
8.00 – 15.45
обід 12.00 – 12.45

3

Управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області

93400,
м. Сєвєродонецьк,
вул. Шевченка, 9
E-mail: sdonec16m.lg@pfu.gov.ua

тел.: (06452) 4-12-54

понеділок-четвер
8.00 – 17.00
п’ятниця
8.00 – 15.45
обід 12.00 – 12.45

4

Управління Пенсійного фонду України в Попаснянському районі Луганської області

93302,
м. Попасна,
вул. Шкільна,2
E-mail: popasn29r.lg@pfu.gov.ua

тел.: (06474) 3-25-20

понеділок-четвер
8.00 – 17.00
п’ятниця
8.00 – 15.45
обід 12.00 – 12.45

5

Управління Пенсійного фонду України в Станично-Луганському районі Луганської області

93600,
смт. СтаницяЛуганська,
вул.1-го Травня, 20
E-mail: stlug32r.lg@pfu.gov.ua

тел.: (06472) 2-12-56
факс: (06472) 3-11-47

понеділок-четвер
7.30 – 16.15
п’ятниця
7.30 – 15.00
обід 12.00 – 12.45

6

Біловодське об’єднане управління Пенсійного фонду України Луганської області

92800,
смт. Біловодськ,
вул. Центральна, 77
E-mail: bilovd19r.lg@pfu.gov.ua

факс: (06466) 2-03-39
тел.: (06466) 9-16-75
(06466) 2-02-67

понеділок-четвер
8.00 – 17.00
п’ятниця
8.00 – 15.45
обід 12.00 – 12.45

Міловський відділ Біловодського об’єднаного управління

92500,
смт. Мілове,
вул. Миру, 37
E-mail: milovs25r.lg@pfu.gov.ua

тел.: (06465)2-16-39
факс: (06465)2-16-45

понеділок-четвер
8.00 – 17.00
п’ятниця
8.00 – 15.45
обід 12.00 – 12.45

7

Білокуракинське об’єднане управління Пенсійного фонду України Луганської області

92200,
смт. Білокуракине,
вул. Історична, 81
E-mail: bkurak20r.lg@pfu.gov.ua

тел./факс: (06462) 2-23-61

понеділок-четвер
8.00 – 17.00
п’ятниця
8.00 – 15.45
обід 12.00 – 12.45

Сватівський відділ Білокуракинського об’єднаного управління

92603,
м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 38
E-mail: svativ30r.lg@pfu.gov.ua

тел.: (06471) 3-46-00

понеділок-четвер
8.00 – 17.00
п’ятниця
8.00 – 15.45
обід 12.00 – 12.45

Троїцький відділ Білокуракинського об’єднаного управління

92100,
смт. Троїцьке,
пр. Перемоги, 77
E-mail: troick34r.lg@pfu.gov.ua

факс: (06456) 2-13-93
моб.тел.: (097) 285-80-26

понеділок-четвер
8.00 – 17.00
п’ятниця
8.00 – 15.45
обід 12.00 – 12.45

8

Марківське об’єднане управління Пенсійного фонду України Луганської області

92400,
смт. Марківка,
вул. Центральна, 20
E-mail: markiv24r.lg@pfu.gov.ua

тел./факс: (06464) 9-18-08
(06464) 9-19-09

понеділок-четвер
8.00 – 17.00
п’ятниця
8.00 – 15.45
обід 12.00 – 12.45

Новопсковський відділ Марківського об’єднаного управління

92303,
смт. Новопсков,
вул. Айдарська, 13
E-mail: npskov27r.lg@pfu.gov.ua

тел.: (06463) 2-11-64
факс: (06463) 2-22-19

понеділок-четвер
8.00 – 17.00
п’ятниця
8.00 – 15.45
обід 12.00 – 12.45

9

Рубіжанське об’єднане управління Пенсійного фонду України Луганської області

93009,
м.Рубіжне,
вул.Студентська, 35-а
E-mail: rubizh14m.lg@pfu.gov.ua

тел./факс: (06453) 6-36-83
(06453) 6-43-76

понеділок-четвер
8.00 – 17.00
п’ятниця
8.00 – 15.45
обід 12.00 – 12.45

Кремінський відділ Рубіжанського об’єднаного управління

92900,
м.Кремінна,
пл.Красна,2
E-mail: kremin22r.lg@pfu.gov.ua

тел./факс: (06454) 2-10-88

понеділок-четвер
8.00 – 17.00
п’ятниця
8.00 – 15.45
обід 12.00 – 12.45

10

Старобільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Луганської області

93701,
м. Старобільськ,
кв. Дружби, 1-а
E-mail: starob33r.lg@pfu.gov.ua

тел./факс: (06461) 3-14-45
(06461) 2-02-52

понеділок-четвер
8.00 – 17.00
п’ятниця
8.00 – 15.45
обід 12.00 – 12.45

Новоайдарський відділ Старобільського об’єднаного управління

93500,
смт. Новоайдар,
вул. Незалежності, 20
E-mail: najdar26r.lg@pfu.gov.ua

тел.: (06445) 9-26-25

понеділок-четвер
8.00 – 17.00
п’ятниця
8.00 – 15.45
обід 12.00 – 12.45

 

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