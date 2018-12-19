Как родное отнять: Герои украинского востока пояснили, почему не стоит говорить на тему «отдать Донбасс». Новости

Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 декабря, в ходе брифинга на тему: «Презентация документального цикла "Герои украинского Донбасса"» говорили мариупольчанка, волонтер Лилия Украинская (Болбат) и Герой Украины, организатор партизанского отряда на Луганщине в 2014-2015 годах, советник министра информационной политики Украины Владимир Жемчугов.

«Я думаю, что если мы противостояли российской агрессии, российским танкам, не были согласны отдать Донбасс тогда (в 2014 году – прим.), то и сегодня мы не промолчим. Я не думаю, что кто-то сейчас откажется от Донбасса, тем более, когда столько людей жертвовали своими жизнями, проливали за него кровь. Это уже дело принципа, это как родное отнять», – сказала волонтер Лилия Украинская.

Ее позицию также поддержал Жемчугов. «Я тоже не думаю, что кто-то будет отказываться, да и пересматривать границы никто не будет. В 1975 году был подписан Хельсинский договор о нерушимости границ в Европе. И все страны, кроме России, его поддерживают, и никто никогда не осмелится его нарушать, поэтому вопросы Абхазии*, Южной Осетии**, Приднестровья***, теперь вот уже Крыма и Донбасса – они вялотекущие, но все вернется, как Восточная Европа освободилась от советской оккупации в 1989 году, как освободились советские республики, так освободятся и перечисленные территории, незаконно захваченные РФ под разными фейковыми названиями – «ДНР», «ЛНР», «ПНР». Я думаю, что и Московия вернется к своим прежним историческим границам», – подытожил Владимир Жемчугов.

Ранее сообщалось, что 13 декабря, презентован проект цикла документально-телевизионных историй украинцев из Донбасса, призванный донести правду о российской агрессии на востоке Украины, развенчивая фейки, которые РФ навязывает мировому сообществу.

*«Республика» Южная Осетия – частично признанное государство, с 1991 года – временно неподконтрольная Грузии территория. Независимость «республики» признана 4-мя государствами-членами ООН и 5-ю непризнанными и частично признанными государствами.

**Республика» Абхазия – частично признанное государство, с 1992 года – временно неподконтрольная Грузии территория. Независимость «республики» признана 5-ю государствами-членами ООН и 7-ю непризнанными и частично признанными государствами.

*** Приднестровская Молдаавская Респу́блика – непризнанное государство, образованное в 1991 года, в связи с распадом СССР.