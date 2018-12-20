Состояние жилья: Почти 90% переселенцев из Донбасса имели собственное (Инфографика). Новости

До вооруженного конфликта на Донбассе и переезда абсолютное большинство переселенцев – 87% заявили, что имели собственное жилье, и 78% сообщили о наличии у них официальных документов, подтверждающих право собственности. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

Согласно опросу, на момент сбора данных в сентябре 2018 года почти четверти переселенцев было известно, что их жилье повреждено (18%) или разрушено (6%), еще 60% знали, что их жилье не пострадало в результате вооруженного конфликта на Донбассе.

«Половина ВПЛ (53%) сообщили, что их жилье остается пустым, в жилье 27% проживают родственники, и жилье 2% занято другими лицами с их разрешения», – говорится в отчете.

Как сообщалось ранее, в Украине 62% переселенцев находятся в нынешнем месте жительства более 3-х лет, а 38% – возвращаться на Донбасс не планируют. Абсолютное большинство переселенцев считают, что они интегрированы в местную громаду полностью или частично. В 2018 году более половины переселенцев проведывали место своего проживания на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

Напомним, согласно опросу, уровень образования переселенцев из Донбасса ниже, чем среди ВПЛ из Крыма, а демографическая структура немного отличается. Среди одиноких переселенцев почти 70% – женщины. В 2018 году ситуация с трудоустройством переселенцев изменилась незначительно в сравнении с 2017 годом. Разница между уровнем занятости до и после перемещения ВПЛ была самой большой в промышленном секторе, а наибольший уровень занятости переселенцев сохраняется в Киеве и в западных регионах Украины. Доходы переселенцев остаются в 2 раза ниже средних по Украине. Более половины переселенцев арендуют жилье, 15% – живут в собственном. Кроме того, с начала вооруженного конфликта на Донбассе 14% семей ВПЛ прекращали социальные выплаты и пенсии, из них 36% – в 2018 году.

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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