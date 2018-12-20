Лекарств очень мало: В некоторых больницах «ДНР» их нет даже в реанимациях. Новости

В некоторых больницах «ДНР» нет даже реанимационного резерва лекарственных препаратов, а все медикаменты местным жителям приходится приобретать за собственные деньги. Об этом в ходе интернет-конференции заявил первый «глава народного совета ДНР» Андрей Пургин.

«Лекарств очень мало. Нет даже реанимационных резервов. Если с вами, не дай Бог, что-то произойдет – вы отравились и т. д., а у вас нет родни, которая побежит и купит лекарства, вы попадете в реанимацию больницы, у которой нет резерва», – сказал он.

По его словам, в «ДНР» местные жители возмущены программой бесплатного медицинского обслуживания людей с пропиской на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, а все списки лекарств, которые дают врачи, местным пациентам нужно покупать.

«Есть определенное количество [бесплатных] препаратов, но это не то количество препаратов, которое выделяется людям с "той" стороны», – заявил Пургин.

«Вы получили список [лекарств от врача] в руки, что купили и принесли – то и ваше, то и будут использовать. В наших больницах какая-то часть лекарств есть, но это часть. Мало того, вы можете столкнуться с тем, что в реанимации, если человека привезли с улицы в рабочем порядке, и у него нет возможности и нет с собой денег, то вопрос – доживет ли он там до утра. Это уже вообще граничит с уголовным делом», – добавил он.

На ситуацию с лекарствами и медициной в «ДНР», озвученную Пургиным, отреагировали пользователи социальной сети:

Nina: «За все время войны ни разу не видела в донецких больницах бесплатного лекарства для местных. Платили за все – даже за нитку для зашивания раны. Бесплатно только еда в стационаре и прием врача в поликлинике. Недавно узнала, что ВИЧ-больные и СПИДовцы лекарства, которые они должны принимать регулярно, обязаны приобретать за свои деньги. И это при том, что зарплаты в республике в основном 5-7 тыс. руб. (2-2,9 тыс. грн по курсу местного банка на 20.12.2018) при условии, если есть работа. Хорошая зарплата только в армии, но СПИДовцев туда не берут. Моя дочь один раз попала в больницу (нечаянно большой палец чуть не отрезала). Мы платили даже за нитки, которыми ей пришивали палец. Второй раз дочь попала с отравлением. Хорошо, что поехали в больницу с соседом. Пока я рассказывала данные дочери для истории болезни, сосед в аптеку бегал со списком, который нам дали врачи, покупать лекарства. Я один раз обращалась в нашу областную травматологию с глазом (скорая меня привезла). Мне даже не намекали о деньгах, а открыто сказали, что у них маленькая зарплата и если я хочу, чтобы мне помогли, то я должна помочь им»;

Лилия: «Папа перед смертью лежал в стационаре на Вишневского. Лекарства не покупали. а то, что покупали до этого, сказали собирать чеки и подать куда-то, чтоб вернуть расходы. А вот про глазную на Маяке – это да. Суммы огроменнейшие (12-15 тыс. руб. (5-6,2 тыс. грн) за 1 операцию, умножайте на 5 и ничего не помогло… Противно потом в новостях было смотреть, как там приезжим с "той" стороны делали операции бесплатно»;

Нина: «В больницах даже у наших детей-инвалидов брать деньги не стесняются»;

Tanynaka: «Странно слушать претензии к государству, которого не существует. Да еще и во время войны и блокады».

В ходе этой интернет конференции «экс-глава народного совета ДНР» также заявил, что в «республике при всеобщем подорожании социальных товаров не подорожали ни алкоголь, ни сигареты, поэтому создается впечатление, что «власти» намеренно спаивают местных жителей.

Напомним, в «ДНР» не хватает 53% сотрудников, а больницы обеспечены медикаментами менее чем на 24%. Кроме того, в неподконтрольном украинским властям Донецке люди жалуются на коррупцию и обман в больницах.

Как сообщалось ранее, Андрей Пургин – один из родоначальников «ДНР», лидер «русской весны». Он был первым «председателем народного совета ДНР» с 14 ноября 2014 года по 4 сентября 2015-го, затем Пургина сместили с поста, назначив на его место Дениса Пушилина (нынешний «глава ДНР»). После этого Пургин был арестован, а затем выдворен из «ДНР». Последние годы находился в России. При правлении Александра Захарченко ему не позволяли возвратиться в «республику». Пургину даже дважды отказали в «паспорте ДНР» по причине того, что он прописан на подконтрольной Украине территории. Смерть Захарченко не повлияла на политическую жизнь родоначальника «ДНР», он продолжает оставаться невъездным в «республику», в связи с чем не смог принять участие в «республиканских выборах» 11 ноября 2018 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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