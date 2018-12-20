От безденежья: Переселенцы могут стать жертвами торговли людьми. Новости

Вооруженные конфликты, как на Донбассе, или стихийные бедствия, неопределенная экономическая ситуация и как следствие – использование негативных стратегий выживания, могут приводить к повышению уязвимости населения к торговле людьми и эксплуатации. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

«Данные НМС подтверждают этот вывод, поскольку существует взаимосвязь между применением стратегий выживания и уведомлением о "труде без ожидаемой платы" и "труде в условиях, значительно худших обещанных"», – говорится в отчете.

«О том, что сталкивались по крайней мере с одной из этих двух ситуаций, сообщили 8% ВПЛ, которые в течение последних 12 месяцев из-за нехватки еды или нехватки денег на покупку еды должны были прибегать к стрессовым стратегиям выживания, 8% ВПЛ, которые были вынуждены прибегать к кризисным стратегиям выживания, и 23% ВПЛ, которые должны были прибегнуть к чрезвычайным стратегиям выживания», – отмечают эксперты.

В фокус-группах переселенцы поделились своим опытом и проблемами:

ВПЛ (женщина, 48 лет) из Луганской области: «Я работала на частном предприятии. Принимая меня на работу, мне обещали одну заработную плату, и я все время ждала, когда мне заплатят. Потом мне дали совсем другой объем работы. Мне не заплатили. Сделали вид, будто и не было ни обещаний, ни дополнительных обязанностей, а в итоге еще и уволили».

ВПЛ (мужчина, 48 лет) из Луганской области: «В парке у вокзала по субботам и воскресеньям кормят бездомных. Если прийти до раздачи пищи, то вы увидите, что туда приезжает большое количество работодателей, они предлагают массу различных вариантов: от работы на поле до работы в России (в Москве), и обещают нормальные деньги. В таких работах участвовали мои знакомые, но ничего не получили, разве что миску супа».

Данные опроса переселенцев говорят о следующем:

работали или осуществляли другую деятельность без получения ожидаемой платы – 4%;

работали или осуществляли другую деятельность в условиях, которые были значительно хуже, чем обещанных – 3%;

были принуждены к выполнению работы или иной деятельности вопреки своей воле – 1%;

получали предложение о трудоустройстве с обещанием покрыть расходы, которые позже необходимо было возместить работодателю – 1%;

были вынуждены выполнять домашнюю работу или отдавать свою пенсию / зарплату в обмен на возможность бесплатно проживать / питаться – 1%.

Как сообщалось ранее, в Украине 62% переселенцев находятся в нынешнем месте жительства более 3-х лет, а 38% – возвращаться на Донбасс не планируют. Абсолютное большинство переселенцев считают, что они интегрированы в местную громаду полностью или частично. В 2018 году более половины переселенцев проведывали место своего проживания на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

Напомним, согласно опросу, уровень образования переселенцев из Донбасса ниже, чем среди ВПЛ из Крыма, а демографическая структура немного отличается. Среди одиноких переселенцев почти 70% – женщины. В 2018 году ситуация с трудоустройством переселенцев изменилась незначительно в сравнении с 2017 годом. Разница между уровнем занятости до и после перемещения ВПЛ была самой большой в промышленном секторе, а наибольший уровень занятости переселенцев сохраняется в Киеве и в западных регионах Украины. Доходы переселенцев остаются в 2 раза ниже средних по Украине. Более половины переселенцев арендуют жилье, 15% – живут в собственном. Кроме того, с начала вооруженного конфликта на Донбассе 14% семей ВПЛ прекращали социальные выплаты и пенсии, из них 36% – в 2018 году.

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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