В «ДНР»: В Харцызске у автобуса отвалились колеса (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Харцызске (Донецкая обл.) сегодня, 20 декабря, у автобуса «Эталон» отвалились колеса. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло в районе училища. «Харцызск. Училище. Сегодня», – комментирует ситуацию автор поста. Также он публикует фото:

Местные жители в целом возмущены, но не удивлены. Некоторые иронизируют. «Пора! Пора бы уже купить в России новые автобусы. Кстати, вышли новые ПАЗы. Очень даже хорошенькие», – пишет Дмитрий.

Есть ли в результате ДТП с автобусом пострадавшие – неизвестно.

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