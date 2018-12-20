Проезжал, видел – жесть: В Донецке легковое авто влетело в мусоровоз (Фото). Новости

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Проезжал, видел – жесть: В Донецке легковое авто влетело в мусоровоз (Фото)

20.12.18 07:34dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке произошло ДТП. Об этом пишут пользователи соцсетей.

Авария произошла 19 декабря по ул. Кирова, возле заправки: легковой автомобиль «Шевроле Авео» влетел в мусоровоз «Камаз».

Очевидцы в соцсетях пишут о пострадавшем водителе легкового авто:

  • Александр: «Проезжал, видел. Жесть!»;
  • Анжела: «Была скорая. Тоже мимо проезжала»;
  • Сергей: «С работы ехал, видел. Живы хоть?»;
  • Ната: «Да, водитель жив, это мой муж. Сотрясение и наложили швы на лоб».

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