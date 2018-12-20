Проезжал, видел – жесть: В Донецке легковое авто влетело в мусоровоз (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке произошло ДТП. Об этом пишут пользователи соцсетей.
Авария произошла 19 декабря по ул. Кирова, возле заправки: легковой автомобиль «Шевроле Авео» влетел в мусоровоз «Камаз».
Очевидцы в соцсетях пишут о пострадавшем водителе легкового авто:
- Александр: «Проезжал, видел. Жесть!»;
- Анжела: «Была скорая. Тоже мимо проезжала»;
- Сергей: «С работы ехал, видел. Живы хоть?»;
- Ната: «Да, водитель жив, это мой муж. Сотрясение и наложили швы на лоб».
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