Проезжал, видел – жесть: В Донецке легковое авто влетело в мусоровоз (Фото). Новости

Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке произошло ДТП. Об этом пишут пользователи соцсетей.

Авария произошла 19 декабря по ул. Кирова, возле заправки: легковой автомобиль «Шевроле Авео» влетел в мусоровоз «Камаз».

Очевидцы в соцсетях пишут о пострадавшем водителе легкового авто:

Александр: «Проезжал, видел. Жесть!»;

Анжела: «Была скорая. Тоже мимо проезжала»;

Сергей: «С работы ехал, видел. Живы хоть?»;

Ната: «Да, водитель жив, это мой муж. Сотрясение и наложили швы на лоб».

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