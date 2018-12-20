Цены выросли, бизнес «дожимают»: В «ДНР» возмущены уровнем жизни. Новости

В «ДНР» повышение цен «очень больно ударило» по многим местным жителям, и спровоцировало волны возмущений в социальных сетях. Об этом в ходе интернет-конференции заявил первый «глава народного совета ДНР» Андрей Пургин, отвечая на вопрос, есть ли в «ДНР» социальные льготы и выплаты.

«Есть определенные выплаты, доплаты, но уровень всего этого очень низок. Это все в общем-то перекрывается очень низкими коммунальными услугами. Но у нас немного поползли цены вверх, и это вызвало фурор и взрыв в соцсетях», – сказал он.

По его словам, позиция местных «властей», что в «ДНР» постоянно повышаются цены на продукты, а «мы с этим сделать ничего не можем», жители «восприняли плохо». «Есть социальный набор продуктов, которые покупают люди, которые живут на 5 тыс. руб. (2 тыс. грн по курсу местного банка на 20.12.2018) зарплаты. Надо сознаться, что выдача гуманитарной помощи населению почти сошла на нет. Выдается каким-то категориям при исполкомах, но это очень узкие категории, и их очень мало. Тотальной выдачи гуманитарной помощи, как было 2-3 года назад ее нет», – заявил Пургин.

«Качество продуктов у нас низкое – это все знают. Проблема в том, что цены стояли давно, но повысились именно на социально значимые товары. Для людей со средним достатком это не играет огромной роли. Для людей с малым достатком повышение цены на курицу, которую они могут себе позволить 1-2 раза в месяц, является очень серьезным раздражителем. Если произошло на 20% повышение цены, а 80% вашего бюджета – это питание, то вы на 20% меньше будете кушать, а это существенно», – отмечает «оппозиционер».

Он добавил, что в повышении цен есть и негативный психологический момент. «Если вы ожидали улучшение, а вместо этого получили те же самые зарплаты и увеличение цен на продукты, то вы психологически подавлены, возмущены и т. д. Соцсети эксплуатируют эту эмоциональную составляющую. Мы попадаем в социальную яму, из которой общество очень тяжело вывести», – считает «экс-глава народного совета ДНР».

«На заседаниях Совбеза ООН постоянно звучат слова – "гуманитарная катастрофа на Донбассе". С этим надо что-то делать, а рассказывать людям, которые живут очень бедно, чтоб они потерпели еще пару лет, пока мы что-то сделаем, это на самом деле призыв покинуть территорию, и искать себе работу и жить где-то в другом месте, и они никогда сюда не вернутся», – сказал Пургин.

На его мнение о ценах и жизни в «ДНР» отреагировали пользователи социальной сети:

Nina: «Я за пять лет войны покупала себе только нижнее белье, носки и лампочки. Ведь, кроме низкой коммуналки, надо еще кушать, покупать лекарства, моющие средства, ремонтировать обувь, пополнять телефон и платить за интернет. А еще у меня собака и кошка. И они тоже хотят кушать. Если война продлится еще года на два, то придется из одеяла шить себе пальто»;

Наталья: «А у меня куча брошенных собак и кошек. И соседи подбрасывают котят. Я уже путаюсь в кличках. Работает один муж-диабетик. Оба курим. За войну ни одной тряпки не смогли купить. Из старья пытаюсь что-то типа трусов мужу сшить. Но!!!! Нитки для машинки г*... Хорошие купить не могу. Спасает огород, но с водой проблемы и весь труд напрасен. Зубы – это отдельная песня. У меня социальная пенсия 2,1 тыс. руб. (880 грн)... Документы похищены и судебное разбирательство сдохло на первом этапе. В мародерстве 2014-го замешаны милиционеры, которые и сейчас работают. Работать негде, а если и найдешь на 2-3 тыс. руб. (0,9-1,3 тыс. грн) работу (грязными), то пособие отбирают. А рабочее место может сдохнуть через месяц-два. Все закрывается»

«Fiona mir»: «Складывается впечатление, что людей просто выдавливают с территории... Создавая определенные условия жизни... Порядочные люди есть, но нужны такие, как Пушилин... Выборы это показали... Город нагнули через колено... Народ возмущался... Но, бюджетников заставили голосовать из-за страха потерять работу, грязными методами... И что в итоге? Стало еще хуже... Цены выросли, бизнес, что еще дышал, дожимают»;

Наталья: «Цены на товары в ДНР отличаются от горловских. Нас или не приняли в состав республики или тупо выдавливают из города... Подруга-дончанка злится, что я сравниваю и завидую. У них даже есть муниципальный автотранспорт. Какая находка для пенсионеров ехать бесплатно на автобусе!»;

Нина: «Это в Донецке цены пониже, а в Харцызске, как и в Горловке».

В ходе этой интернет конференции «экс-глава народного совета ДНР» также заявил, что в «республике при всеобщем подорожании социальных товаров не подорожали ни алкоголь, ни сигареты, поэтому создается впечатление, что «власти» намеренно спаивают местных жителей. При этом в некоторых больницах «ДНР» нет даже реанимационного резерва лекарств, а все медикаменты местным жителям приходится приобретать за собственные деньги.

Как сообщалось ранее, Андрей Пургин – один из родоначальников «ДНР», лидер «русской весны». Он был первым «председателем народного совета ДНР» с 14 ноября 2014 года по 4 сентября 2015-го, затем Пургина сместили с поста, назначив на его место Дениса Пушилина (нынешний «глава ДНР»). После этого Пургин был арестован, а затем выдворен из «ДНР». Последние годы находился в России. При правлении Александра Захарченко ему не позволяли возвратиться в «республику». Пургину даже дважды отказали в «паспорте ДНР» по причине того, что он прописан на подконтрольной Украине территории. Смерть Захарченко не повлияла на политическую жизнь родоначальника «ДНР», он продолжает оставаться невъездным в «республику», в связи с чем не смог принять участие в «республиканских выборах» 11 ноября 2018 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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