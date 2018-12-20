Сводка из зоны ООС за 19 декабря: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций. В результате боевых действий 1 украинский военный получил ранения. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое, Новомихайловка, Красногоровка на донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Павлополь на мариупольском направлении.

С начала текущих суток противник огонь не открывал.

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 20 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 291 единица. Под огонь попали поселки Александровка, Старомихайловка и шахты "Трудовская" на западе Донецка, район "Вольво-центра" на севере Донецка, село Спартак к северу от Донецка; Ясиноватая и село Крутая Балка; горловские поселки Зайцево и шахты им. Гагарина; Докучаевск; села Коминтерново (после переименования Пикузы – прим. ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Желобок и Лозовое. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), стрелкового оружия».