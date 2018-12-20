Медицина и лекарства: Чем недовольны переселенцы (Инфографика). Новости

Большинство переселенцев недовольны стоимостью медицинских услуг (41%) и лекарств (58%). Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

«Более трети ВПЛ (37%) отметили, что лекарства, в которых они всегда нуждаются, были финансово доступными, тогда как 43% оценили их как финансово недоступными для себя», – говорится в отчете.

Согласно опросу, изменения по сравнению с предыдущим раундом являются минимальными. Так, в июне 2018 года расходы переселенцев на медицинские услуги и лекарства составляли 1024 грн, в сентябре – 946 грн.

«В общем ВПЛ часто выражали удовлетворенность близостью медицинских учреждений: «доволен» указали 63%. Реже выражали удовлетворенность удобством медучреждений (62%) и доступностью лекарств (55%); меньше половины ВПЛ отметили удовлетворенность наличием квалифицированного персонала (49%) и доступностью специализированных услуг (35%)», – отмечают эксперты.

Данные опроса показывают, что многие переселенцы не могут себе позволить медицинское обслуживание. Уровень удовлетворенности медициной отличался в зависимости от типов населенных пунктов: ответ «не удовлетворен» почти всеми аспектами здравоохранения зачастую выбирали ВПЛ, проживающие в сельской местности.

Подавляющее большинство ВПЛ (87%) оценили свой доступ к медицинским услугам как такой же, что и для всего населения, и только 2% отметили различие в доступности.

Изменения для ВПЛ в доступе к медицине после начала вооруженного конфликта на Донбассе:

изменений не было – 47%;

ограниченный доступ к медицинским услугам и ухудшение качества услуг – 11%;

повышение цен – 9%;

другие причины – 4%;

не ответили на вопрос – 29%.

Как сообщалось ранее, в Украине 32% переселенцев более года не посещали семейного врача или терапевта.

Напомним, согласно опросу, уровень образования переселенцев из Донбасса ниже, чем среди ВПЛ из Крыма, а демографическая структура немного отличается. Среди одиноких переселенцев почти 70% – женщины. В 2018 году ситуация с трудоустройством переселенцев изменилась незначительно в сравнении с 2017 годом. Разница между уровнем занятости до и после перемещения ВПЛ была самой большой в промышленном секторе, а наибольший уровень занятости переселенцев сохраняется в Киеве и в западных регионах Украины. Доходы переселенцев остаются в 2 раза ниже средних по Украине. Более половины переселенцев арендуют жилье, 15% – живут в собственном. Кроме того, с начала вооруженного конфликта на Донбассе 14% семей ВПЛ прекращали социальные выплаты и пенсии, из них 36% – в 2018 году.

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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