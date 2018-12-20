Адвокаты на неподконтрольном Донбассе становятся объектами преследований, – правозащитник. Новости

Адвокаты на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и в аннексированном Крыму становятся объектами преследований. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 декабря, в ходе презентации доклада* «Адвокаты в оккупации» рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

По его словам, доклад был подготовлен адвокатами, юристами нескольких правозащитных организаций. Документ посвящен защитникам прав человека – адвокатам на неподконтрольных территориях Донбасса и аннексированного Крыма. Защитники становятся объектами нападений и давления со стороны незаконных вооруженных формирований.

«Украинская Хельсинская группа по правам человека с 2014 года занимается и мониторингом, и фиксацией фактов нарушений прав человека на оккупированных территориях, связанных с вооруженным конфликтом, вооруженной агрессией РФ», – сказал Павличенко.

«Очень важным был этот компонент возможности вмешиваться и защищать эти права представителями профессии, которая призвана осуществлять эту защиту в судебном порядке. Идет речь об адвокатах. Но и сами адвокаты становятся объектами преследований, о чем свидетельствуют материалы, собранные коллегами, которые обращались к разным источникам», – добавил он.

Правозащитник пояснил, что это и открытые источники, такие как СМИ, сообщения, и зафиксированные документально нарушения, информация о которых была получена непосредственно во время общения, опроса или интервью с лицами, которые были причастны к этим инцидентам и нарушениям. Кроме того, это работа через информационные запросы в органы госвласти о конкретных случаях нарушений прав. «Это все позволило представить аккумулированную картину того, что происходит с соблюдением прав адвокатов на неподконтрольных территориях», – сообщил Павличенко.

*Доклад был подготовлен Украинским Хельсинским союзом в партнерстве с Региональным центром по правам человека, адвокатами из неподконтрольных украинским властям территорий Украины и адвокатами-переселенцами.

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