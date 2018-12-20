Украинские учебники: Школы Донетчины укомплектованы на 30%, остальные везла супруга президента (Фото) . Новости

Сегодня, 20 декабря, Славянск и Бахмут (до переименования – Артемовск) посетила первая леди Украины – Марина Порошенко. В связи с тем, что учебные заведения Донетчины так и не укомплектовали в полном объеме необходимыми украиноязычными учебниками, недостающие приобретали за средства одного из фондов. Эти 14 тысяч книг и передала супруга президента Украины в школы северных районов Донецкой области.

Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», в Славянске Марина Порошенко посетила ОШ № 12, где состоялась передача учебников для городов Славянск, Краматорск, Лиман, Покровск и Николаевской ОТГ.

Всего в рамках проекта для учащихся Донетчины было приобретено 30 тысяч украиноязычных школьных учебников по разным предметам на сумму 2,2 млн грн.

Марина Порошенко отметила, что государство на начало этого учебного года только на 30% смогло обеспечить украиноязычными учебниками Донецкую область. «Мы понимали, что если не вмешаться в этот процесс, то просто теряем еще год обучения. Поэтому решили помочь в этом вопросе и приобрести количество учебников, которое не хватало на этот учебный год», – пояснила она.

Супруга президента Украины акцентировала, что современные учебники помогут детям не только получить знания по предметам, но и лучше овладеть украинским языком. «Это очень важный момент в борьбе за независимость, за идентичность. Это поможет нам вырастить то украинское патриотичное поколение, которому мы передадим эстафету в строительстве европейской современной Украины», – резюмировала Марина Порошенко.

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