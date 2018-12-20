Люди нищие, и никаких субсидий: В соцсетях обсуждают коммуналку в «ДНР». Новости

В «ДНР» ситуация с уровнем жизни при росте цен на продукты и коммунальные услуги ухудшилась, что отразилось на настроениях местных жителей. Об этом в ходе интернет-конференции заявил первый «глава народного совета ДНР» Андрей Пургин.

«Сейчас, наверное, это самые худшие времена, которые были в Донецке. на сегодняшний день это город без окраин. Город, который 5 лет живет в ситуации с тревожным чемоданом и сухими подвалами. Много населения его покинуло», – сказал он.

Пургин заявил, что в «ДНР» при всеобщем подорожании социальных товаров не подорожали ни алкоголь, ни сигареты, поэтому создается впечатление, что «власти» намеренно спаивают местных жителей. При этом в некоторых больницах «ДНР» нет даже реанимационного резерва лекарств, а все медикаменты местным жителям приходится приобретать за собственные деньги. «Экс-глава народного совета ДНР» отметил, что практика отрезать от электроэнергии жителей, которые за нее не платят, сохраняется с 2014 года, потому что в «республике» нет «местных органов власти», а «вертикаль одного человека».

На его мнение о Донецке и жизни в «ДНР» отреагировали пользователи социальной сети:

«Н Браун»: Реву: Донецк был богатым, цветущим городом, а теперь люди нищие»;

Natalia: «Половина пенсии на коммуналку. Если в многоквартирном доме есть счетчик на газ, то – ничего. А в частном секторе странная хр*нь – полухолодный режим и в доме 50 кв. м за месяц 800 руб. (335 грн по курсу местного банка на 20.12.2018). И никаких субсидий! И это еще не было морозов. А вода?! Наверное, боржоми из кранов идет. А цена на жратву?! В 4 раза выше, чем на окраине»;

Nina: «Я живу в частном (собственном) доме. Летом у меня выходит 600-700 руб. (251-293 грн) в месяц. В сезон отопления 3,6-4 тыс. руб. (1,5-1,7 тыс. грн) в месяц. У меня нет газа, все на электричестве… Цены на коммуналку не подорожали ни на копейку. Если "накручивает" больше 800 ватт, то 2,68 руб. (1,1 грн) за Квт. Уголь стоит тоже недешево, около 4 тыс. руб.(1,7 тыс. грн) за тонну. На зиму надо около 3-х тонн угля, а еще нужны дрова (для растопки). Нынешнюю цену дров не знаю (не интересовалась), но так как у нас степная зона, то и дрова стоили всегда недешево. Да и дрова у нас – это старые деревянные поддоны, строительные леса или еще что-нибудь из б/у. До войны пиломатериалы везли с Карпат. Поставщикам выгоднее возить стройматериал, а не дрова. Откуда сейчас возят лес, не знаю. Но по цене выходит одинаково топить углем или электричеством. Дешевле только газом, но у меня нет денег на газовый котел и все остальное (соседке 3 года назад вышло около 80 тыс. руб.). В 2-комнатной квартире 400 руб. (167 грн) за отопление. Платят мои квартиранты. В частном доме, где я живу, тоже такая квадратура. Намотало 800 руб. (335 грн). Котел ставим на 2-ю позицию из 7-ми (около 36°С) и в домике дубарь. И не только у меня так. У соседей также. Многие отключают на день, ночью включают. Вода по счетчику с газовой колонкой в доме 170 руб. (71 грн) с человека. Без колонки 90 руб. (38 грн). Счетчик установить – около 5 моих пенсий. Проект, разрешение, работы земляные, установка и пр. Интернет – 300 руб. (125,5 грн)»;

Наталья: «В больнице и шприца б/у не дают. В Горловке Приходько достал коммуналкой. Пусть дончане заберут его назад. Все равно в городе его видят крайне редко. Один раз в год или реже»;

Нина: «В школе не платят только многодетные и под опекунством, а остальные платят. Крупа пшеничная цена была 8 руб. (3,3 грн) летом, сейчас – 16 (6,7 грн), ячневая 8 / 17 руб. (3,3 / 7,1 грн), пшено 16 / 42 руб. (6,7 / 17,6 грн), мука 1 сорта – 11 / 17 руб. (4,6 / 7,1 грн), высшего сорта – 14 / 19 (5,9 / 8 грн) и т.д.».

Как сообщалось ранее, Андрей Пургин – один из родоначальников «ДНР», лидер «русской весны». Он был первым «председателем народного совета ДНР» с 14 ноября 2014 года по 4 сентября 2015-го, затем Пургина сместили с поста, назначив на его место Дениса Пушилина (нынешний «глава ДНР»). После этого Пургин был арестован, а затем выдворен из «ДНР». Последние годы находился в России. При правлении Александра Захарченко ему не позволяли возвратиться в «республику». Пургину даже дважды отказали в «паспорте ДНР» по причине того, что он прописан на подконтрольной Украине территории. Смерть Захарченко не повлияла на политическую жизнь родоначальника «ДНР», он продолжает оставаться невъездным в «республику», в связи с чем не смог принять участие в «республиканских выборах» 11 ноября 2018 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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