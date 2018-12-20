Россия заинтересована в мире на Донбассе, – Путин. Новости

Россия заинтересована в мире на Донбассе, потому что Украина остается до сих пор ее крупным торгово-экономическим партнером. Об этом сегодня, 20 декабря, в ходе пресс-конференции в Москве, которую транслируют российские телеканалы, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос украинского журналиста, не хочет ли лидер Кремля сменить место работы для урегулирования отношений между РФ и Украиной.

«Дело не в персоналиях, дело в отношении к людям. Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе и на Донбассе, был мир и процветание. Мы заинтересованы в этом, потому что Украина остается одним из наших крупнейших торгово-экономических партнеров», – сказал он.

По его словам, несмотря на войну на Донбассе, торговый оборот между Украиной и Россией растет. «В том числе вырос за уходящий год. В текущем году он тоже вырос. Это не странно? Нет, не странно, потому что это естественные связи. И эти естественные связи когда-нибудь все-таки дадут о себе знать. Но пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, непонимающие, в чем интерес своего собственного народа, такая ненормальная ситуация будет продолжаться, вне зависимости от того, кто находится у власти в Кремле», – заявил Путин.

Он также заявил, что не Россия начала войну и уничтожает Донбасс, а переложил вину на Украину.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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