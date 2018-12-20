Установлены случаи похищений адвокатов на неподконтрольном Донбассе, – правозащитница. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донбасса адвокатов похищают, удерживают в плену, есть случай убийства. Выехавшие на подконтрольную территорию правозащитники сталкиваются с рядом трудностей. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 декабря, в ходе презентации доклада* «Адвокаты в оккупации» рассказала переселенка из Луганской области, адвокат Ольга Семенюк.

После 2014 года она была вынуждена выехать из неподконтрольной украинским властям Луганской области.

Семенюк сообщила, что «адвокатом на неподконтрольной территории быть небезопасно». Правозащитники, по ее словам, установили по крайней мере один случай убийства адвоката – причем, это был случай жестокого убийства. «Кроме того, нами установлены случаи похищений адвокатов, удержания их в плену, завладения имуществом адвокатов. В докладе мы указали эту информацию, и надеемся, что украинские правоохранительные органы проведут расследование», – сказала она и добавила, что на данный момент такие факты не расследуются.

Также Семенюк рассказала о сложностях, с которыми столкнулись адвокаты, выехавшие из неподконтрольных территорий. «Во-первых, адвокаты выезжали все поспешно, не было организованного порядка. Адвокаты не могли вывезти свои документы. На той территории у многих остались документы, которые содержат адвокатскую тайну, осталась техника, компьютеры, в которых также содержится информация о клиентах и другая информация, представляющая собой адвокатскую тайну», – сказала она.

Кроме того, адвокат отметила, что у выехавших из неподконтрольных частей Донбасса не было жилья, новых офисов, знакомых, не функционировали Советы адвокатов Луганской и Донецкой областей. «В связи с чем адвокаты, которые выехали, не могли связаться со своими советами и не могли обсудить вопросы дальнейшей деятельности. Только с 2017 года советы восстановили в полном объеме свою деятельность», – сообщила она.

Напомним, адвокаты на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и в аннексированном Крыму становятся объектами преследований.

*Доклад был подготовлен Украинским Хельсинским союзом в партнерстве с Региональным центром по правам человека, адвокатами из неподконтрольных украинским властям территорий Украины и адвокатами-переселенцами.

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