Путин ответил на вопрос об обмене украинских военнопленных. Новости

Вопрос обмена украинских моряков, захваченных в плен в Азово-Керченской акватории, недавно поднимал украинский переговорщик Виктор Медведчук. Об этом сегодня, 20 декабря, в ходе пресс-конференции в Москве, которую транслируют российские телеканалы, заявил президент России Владимир Путин.
«Обменом мы занимались, все время занимались. Господин Медведчук, по поручению Порошенко, кстати говоря, он это делал, постоянно этим занимается. И недавно совсем тоже приезжал в Москву и ставил вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе, точнее, в Черном море. Да, и Медведчук ставил этот вопрос», – сообщил президент РФ.
«Но, я уже сказал, эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела», – сказал Путин.
Он также заявил, что не Россия начала войну и уничтожает Донбасс, и объяснил, почему РФ заинтересована в мире на востоке Украины.
Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.
В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.
Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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