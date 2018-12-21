Район аэропорта в Донецке: Как сегодня выглядит поселок Октябрьский (Фото). Новости

Жительница неподконтрольного украинской власти Донецка показала, как в декабре выглядит поселок Октябрьский, примыкающий к аэропорту, к линии фронта.

Это наиболее обстреливаемая часть Донецка, наиболее активные бои в этом районе шли в 2014-2015 годы, на этот период пришлись и наиболее массовые разрушения, последствия которых сохранились до сих пор.

Дончанка Наталья уточнила, что ездила в Горбольницу № 21 на такси, и водитель разрешил заснять путь. Она проехала по маршруту: Горбольница № 21 на проспекте Кремлевский –

проспект. Маршала Жукова – проспект Колхозный – ул. Стратонавтов – Новоигнатьевское кладбище.

Автор подчеркнула, что на улицах мало людей и машин. «Это же красная зона. Опасный район, прифронтовая зона. Это не центр. Частный сектор практически разрушен, там никто не живет. А где людей видели – там многоэтажки. Их восстановили. Но многие люди выехали», – отметила Наталья.

Она запечатлела Горбольницу № 21, которую сотрудники украсили к Новому году. «Этот район сильно пострадал в предыдущие годы. Несмотря ни на что, больница работала все эти годы», – акцентировала дончанка.

Далее Наталья направилась по проспектам Кремлевский и Маршала Жукова, для которых характерны хрущевские пятиэтажки. И хотя большинство домов здесь восстановили после обстрелов, тем не менее последствия еще явны. В домах и у торговых объектов многие оконные проемы заколочены фанерой или затянуты пленкой, сохранившиеся стекла до сих пор укреплены защитными крестами из скотча… На рынке остались еще сгоревшие после обстрелов павильоны. На автобусной остановке до сих пор отсыл к 2014-му году – надпись «300 стрелковцев».

С проспекта Колхозный начинается зона частного сектора. Здесь тоже многие дома восстановлены, в некоторые вернулись хозяева. Хотя разрушения тоже еще остались. Заканчивается проспект остатками блокпоста и разбитыми домами и павильонами вокруг него.

После Колхозного проспекта жизнь заканчивается, потому что начинается ул. Стратонавтов, находящаяся в непосредственной близи к аэропорту. Начиная с разбитой автобусной остановки далее все чаще и чаще встречаются пострадавшие и разрушенные боевыми действиями дома, жилая зона конечной части улицы – разбита вся. Максимум, что удалось хозяевам – заколотить окна, перекрыть крыши, чтобы дома не заливал дождь.

Здесь же расположено многострадальное Новоигнатьевское (Иверское) кладбище, которое по возрасту является одним из самых молодых погостов Донецка (было основано в 2003 году). Название кладбища происходит или от расположенных рядом бывшей шахты Игнатьевская или от Свято-Иверского женского монастыря. Несмотря на официальный запрет посещения кладбища, предупреждения о минах, растяжках, неразорвавшихся снарядах единичные жители продолжают посещать могилы родных и близких.

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