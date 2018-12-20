Ситуация в пунктах пропуска днем 20 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 20 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Администратор»: «12:34. Горловка – Майорск. Дурдом какой-то с обеих сторон... Таких толп еще не было. На "нулевом" стоять часа 2 только. Куда все ломанулись...»;

«Alex»: «13:20. Майорск в ДНР 35 машин, 15 пеших»;

«T C»: «14:31. В Майорске в сторону Горловки движение очень слабое».

КПВВ «Марьинка»:

«Администратор»: «9:29. На "Каргилле" пеших и машин тьма»;

Margaritka: «9:43. "Каргилл", основная на середине моста. Льгота на спуске моста начало. Третья очередь из перевозов».

КПВВ «Новотроицкое»:

Евгений: «10:50. Еленовка в Украину – за церковью»;

«Antonio»: «11:15. Еленовка в сторону Украины. Очень плохо. Стою с пяти утра в общей очереди, на данный момент 25»;

Станислав: «12:31. Еленовка: основная за остановкой»;

Борис: «12:39. Еленовка в Мариуполь: основная за рынком, льгота между 3 и 4 туалетом»;

Татьяна: «13:58. Еленовка: очередь до церкви»;

Людмила: «14:00. Еленовка – пипец! Основная за хозтоварами, льготная примерно 100-140. Продвинулись до магазинов»;

Станислав: «14:15. Еленовка, с 6 утра только до 2-го туалета доехали».

КПВВ «Гнутово»:

«Администратор»: «9:30. В Октябре 250 примерно легковых, 45 автобусов и льгота»;

Алик: «9:30. В Октябре в сторону Мариуполя очередь огромная. Основная в середине Куликово, льготная на камышах»;

«Serg»: «11:03. Октябрь. Машин 100 – это то что я вижу, но очередь уходит в село»;

Антон: «11:34. Гнутово в селе выстраивают в одну очередь, никакой льготы».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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