В России оценивают санкции так, как лучше смотрится для нас, – Путин. Новости

Экономика России адаптировалась к санкциям, которые введены Западом за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе, а также к другим внешним ограничениям. Об этом сегодня, 20 декабря, в ходе пресс-конференции в Москве, которую транслировали российские телеканалы, заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас после мирового кризиса 2008-2009 годов упал ВВП на 7,8%. Никаких санкций, вроде, не было. А после введения санкций в 2014 году падение составило 2,5%», – сказал он.

По его словам, в России влияние санкций на экономику всегда оценивают так, «как лучше смотрится для нас», а не так, как оценивают те, кто вводит санкции.

«Минфин США, допустим, считает, что это падение 2,5% в 2015 году связано на 1/3 с санкциями, а на 2/3 связано с падением цен на энергоносители, прежде всего, на нефть. На самом деле я думаю, что и одной трети там нет, гораздо меньше. Ну, как-то влияет. Это влияет на тех, кто это делает. По данным Европарламента, примерно на 500 млрд евро потери европейской экономики от санкций, которые они ввели против России, потому что наш рынок потеряли, недопоставляют товаров, сами чего-то не получают от нас в нужном объеме, количество рабочих мест упало», – заявил Путин.

Президент России считает, что для Евросоюза «это чувствительно», потому что во многих странах ЕС высокий уровень безработицы. «У нас – 4,8%, у них – 15%, между прочим, а развитие мировой торговли, которая сократилась где-то тоже на 400 с лишним миллиардов – это все элементы в том числе и вот такой непрогнозируемой, и в том числе санкционной политики. Всем наносит ущерб», – уверяет он.

«Экономика у нас адаптировалась к этому. Да, негативные влияния есть, но посмотрите, есть и плюсы от этих санкционных дел. В чем они заключаются? Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям, и, кстати, западные эксперты это тоже признают. У нас доля отечественного транспортного машиностроения в 2017 году составила 98%. В автомобилестроении – 85%, и по некоторым другим направлениям, тоже по ключевым, где-то в районе 80%», – утверждает Путин.

В ходе пресс-конференции он заявил, что не Россия начала войну и уничтожает Донбасс, и объяснил, почему РФ заинтересована в мире на востоке Украины. Путин прокомментировал вопрос обмена украинских военнопленных, захваченных в Азово-Керченской акватории.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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