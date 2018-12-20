Порошенко на Донбассе объяснил необходимость военного положения в Украине. Новости

В 10 областях Украины военное положение было введено не только из-за вооруженной агрессии России в Азово-Керченской акватории, но и из-за того, что РФ усилила концентрацию своих войск вблизи украинской границы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 декабря, в ходе своего рабочего визита в Донецкую область в г. Бахмут заявил президент Украины Петр Порошенко.

«С начала августа Россия усилила свои группировки вдоль всей границы с Украиной – от Белоруссии аж до Крыма, побережья Азовского и Черного морей и Приднестровья. Растет количество российских войск, танков, БТР, систем залпового огня, появились оперативно-тактические комплексы», – сказал он.

По его словам, в целом вооруженные группировки России вдоль украинской границы и на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей сейчас составляют около 28 батальонно-тактических групп, свыше 1200 танков, более 2600 БТР, а также 1230 артиллерийских систем, 442 системы залпового огня, 6 ракетных комплексов.

«По данным космической разведки, размещение, например, российских танков на расстоянии 18 км от украинской границы. Мы видим на одном из направлений, что численность танков выросла с 92 до 250 машин с боекомплектами и экипажами», – сообщил Порошенко.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.