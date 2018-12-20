Россия не отвела свои войска от границ Украины, – Порошенко. Новости

В Украине концентрацию российских войск вблизи украинской границы расценивают как намерения полномасштабного военного вторжения, поэтому в 10 регионах было введено военное положение и приняты меры по усилению обороноспособности страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 декабря, в ходе своего рабочего визита в Донецкую область в г. Бахмут заявил президент Украины Петр Порошенко.

«По итогам трех недель мы уже можем сейчас подвести конкретные практические предварительные результаты. Обычно не обо всех из них я могу рассказывать, но отмечу, что сделано в направлении укрепления обороноспособности нашего государства уже немало. В частности, усилена противовоздушная оборона. Мы нарастили силы и средства Воздушных сил Украины на опасных направлениях», – сказал он.

Президент проинформировал, что за период действия военного положения повысилась интенсивность подготовки органов управления и украинских войск, особенно на территориях 10 областей Украины, граничащих с Российской Федерацией.

«Есть приятное отличие от 2014 года, когда резервисты стоят в очередях в военкоматах, готовые немедленно быть направлены в ряды Вооруженных сил. Сейчас наши воины обучаются на полигонах, в учебных центрах, которые расположены по всей территории Украины. В короткие сроки бригады были доукомплектованы бойцами первой очереди резерва, и сейчас или активно проходит, или завершена подготовка наших бригад. Значительно сокращены сроки боевого слаживания в условиях военного положения. Военные части передислоцируются на наиболее угрожаемые направления», – заявил Порошенко.

«С использованием нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в частности подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна и побережья Азовского и Черного морей. Боевые части ВСУ сейчас резко увеличили боевую готовность… В усиленном режиме охраняется государственная граница. Враг свои подразделения не отвел», – подчеркнул президент.

Глава государство также сообщил, что в 10 областях Украины военное положение было введено не только из-за вооруженной агрессии России в Азово-Керченской акватории, но и из-за того, что РФ усилила концентрацию своих войск вблизи украинской границы.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

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