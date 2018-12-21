Я – в отказниках: Экс-главе «правительства ДНР» не дают «республиканский» паспорт . Новости

Первому главе «правительства ДНР» Андрею Пургину и его супруге до сих пор отказывают в получении «республиканского» паспорта. Об этом он сам заявил в ходе интернет-конференции.

«Вопрос не решился. И сейчас до сих пор у меня нет никаких документов. Я – в отказниках. Таких как я – почти 7 тысяч человек. Отказникам не сообщают, почему им отказали в паспорте. То есть у меня приняли все до последнего документа, я даже на паспорт сфотографировался, со стороны паспортного стола претензий не было. Но мне и моей жене отказали в выдаче паспорта», – рассказал он.

Пургин подчеркнул, что ему до сих пор не известна причина отказа. «Почему мне отказали, почему документы остались где-то на стадии МВД или МГБ ("министерства госбезопасности ДНР", – прим. ред.), мне никто не сообщил. Я знаю, что документы не вернулись в паспортный стол. У нас не то государство, где людей обзванивают и сообщают о чем-то, где имеются какие-то нормы, по которым вы можете влиять на ситуацию. К сожалению, возможности повлиять на сложившуюся ситуацию у меня нет», – констатировал он.

Тем не менее, экс-глава «народного совета ДНР» надеется, что «ситуация рано или поздно разрешится».

Пургин отметил, что не планирует получать гражданство России. «Сейчас я нахожусь в Донецке, и Донецк никогда не покидал. Сейчас нахожусь по месту своего жительства. Не имею охраны и живу как обычный человек», – добавил он.

Как сообщалось ранее, бланки «паспортов ДНР» печатаются на одной из типографий «республики», пока не фиксировали случаи их подделки.

В «ДНР» отдельным лицам отказывают в выдаче «паспорта», т.к. основным фактором является наличие прописки на территории «республики». Этот момент используют для отказов «не желательным» лицам. Например, в получении «документа» отказано даже экс-лидерам «ДНР» – Андрею Пургину (бывший глава «народного совета ДНР») и Константину Долгову (бывший харьковский журналист, в 2015 году – представитель «министерства иностранных дел ДНР» в России). А гражданин России Евгений Крыжин, который воюет на стороне «ДНР» в Горловке, получил «паспорт» лишь с четвертой попытки. По состоянию на июнь 2018 года из выданных 190 тыс. «паспортов» отказ получили примерно 4,7 тыс. человек.

Осенью 2018 года отмечался очередной ажиотаж вокруг получения «республиканских паспортов», жители жалуются на большие очереди, некоторые не могут оформить «документ» уже год.

В «ДНР» не возбраняется иметь несколько паспортов, и при выдаче «республиканского» никаких отметок в украинский паспорт не ставится.

Как сообщалось ранее, Андрей Пургин – один из родоначальников «ДНР», лидер «русской весны». Он был первым «председателем народного совета ДНР» с 14 ноября 2014 года по 4 сентября 2015-го, затем Пургина сместили с поста, назначив на его место Дениса Пушилина (нынешний «глава ДНР»). После этого Пургин был задержан по подозрению в подготовке вооруженного мятежа, а затем выдворен из «ДНР», но со временем вернулся в Донецк. Смена «власти» в «ДНР» после «выборов» 11 ноября 2018 года не повлияла на политическую жизнь родоначальника «ДНР», он продолжает оставаться не у дел.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: