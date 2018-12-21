С чем сталкиваются переселенцы, пересекая КПВВ на Донбассе (Инфографика). Новости

Для 54% переселенцев из Донбасса самым большим препятствием для посещения неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей были очереди на КПВВ на линии разграничения. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

Согласно опросу, препятствия также связаны с большими финансовыми расходами, которые отметили 43% респондентов, что на 10% больше, чем в предыдущем опросе, а также нехватка транспортного сообщения, о чем заявили 29% ВПЛ.

«Причиной, по которой респонденты выбирают конкретный контрольный пункт, является преимущественно близость к месту проживания и / или месту назначения. "Гнутово" было контрольным пунктом, который чаще всего выбирали из-за коротких очередей (13%) и меньшего времени пересечения (16%), тогда как "Станицу Луганскую", единственный [пешеходный] контрольный пункт в Луганской области, часто выбирали из-за дешевого транспортного сообщения (34%)», – говорится в отчете.

Расходы на пересечение линии разграничения различаются в зависимости от способа пересечения – на машине или пешком. Так, 65% респондентов, которые путешествовали через КПВВ автомобилем, сообщили, что потратили до 500 грн на текущую поездку, что в 2 раза больше, чем 62% респондентов, которые путешествовали пешком.

Эксперты отмечают, что доля ВПЛ, которые пересекали линию разграничения в опросе составляла 19%, еще 8% были другими жителями подконтрольной Украине территории. Кроме того, 43% лиц, пересекавших линию разграничения, проживали на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Респонденты, которые посещали «Л-ДНР» течение последних 3-х месяцев, направлялись за медицинскими услугами, в частности психологической помощью – 10% ВПЛ и 9% других граждан Украины, а также за приобретением лекарств (8% и 4%) и продуктами питания (7% и 3%).

Как сообщалось ранее, в Украине 62% переселенцев находятся в нынешнем месте жительства более 3-х лет, а 38% – возвращаться на Донбасс не планируют. Почти 80% ВПЛ считают, что они интегрированы в местную громаду полностью или частично. В 2018 году более половины переселенцев проведывали место своего проживания на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

Напомним, согласно опросу, уровень образования переселенцев из Донбасса ниже, чем среди ВПЛ из Крыма, а демографическая структура немного отличается. Среди одиноких переселенцев почти 70% – женщины. В 2018 году ситуация с трудоустройством переселенцев изменилась незначительно в сравнении с 2017 годом. Разница между уровнем занятости до и после перемещения ВПЛ была самой большой в промышленном секторе, а наибольший уровень занятости переселенцев сохраняется в Киеве и в западных регионах Украины. Доходы переселенцев остаются в 2 раза ниже средних по Украине. Более половины переселенцев арендуют жилье, 15% – живут в собственном. Кроме того, с начала вооруженного конфликта на Донбассе 14% семей ВПЛ прекращали социальные выплаты и пенсии, из них 36% – в 2018 году.

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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