Карты на стол: Военный эксперт о ситуации в Азовском море. Новости

Ситуация, связанная с Керченским конфликтом, очень сложная и многослойная, поэтому однозначного решения этого вопроса не существует. Об этом рассказал военный эксперт Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«Недостаточно далеко и широко смотрят наши международные партнеры на состояние, которое мы имеем внутри и вокруг Украины, что мы имеем с Россией, куда она пойдет и чем это грозит. Поэтому несвоевременная реакция не приводит к решению проблемы в целом, а иногда и только усугубляют ее», – говорит он.

По его словам, для введения военного положения в Украине у властей были веские основания, но у многих возникает вопрос, почему именно сегодня. «Почему сейчас, а не 4 года назад, когда обстановка была намного серьезнее, и этого требовал народ? Сейчас наверняка есть многие цели, которые оправдывают введение военного положения», – считает Сунгуровский.

«Сейчас все, что ни делается, имеет явный предвыборный оттенок», – отмечает военный эксперт.

Он убежден, что разрешение конфликта в Азовском и Черном морях, а также освобождение украинских военнопленных, захваченных Россией 25 ноября, зависит не только от Украины, и ситуация очень сложная. «Это зависит от тех тенденций, которые происходят вокруг нас, в той же России, в тех же США – готовы ли они поддержать. Как проходят у нас дела в судах, куда мы подали иски, в том числе и по поводу Азовского моря. Это многослойная и многосторонняя картина, по которой дать однозначный ответ невозможно, нет такого ответа: где-то мы потеряем, где-то выиграем. Тут необходимо разложить все карты на стол и посчитать: где и что мы выиграем, чем мы можем пожертвовать, но явно не жизнями наших моряков», – сказал представитель Центра Разумкова.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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