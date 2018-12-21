Переселенцы назвали сферы своей дискриминации (Инфографика). Новости

В Украине 11% переселенцев сообщили о том, что чувствовали дискриминацию или несправедливое отношение к ним в связи с тем, что они зарегистрированы как ВПЛ. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с внутренне перемещенными лицами*, обнародованном Международной организацией по миграции в декабре 2018 года.

Сферы, в которых переселенцы больше всего ощущали дискриминацию:

жилье – 31%;

здравоохранение – 28%;

получение административных услуг – 27%;

взаимодействие с местным населением – 26%;

трудоустройство – 21%.

Согласно опросу, об известных им случаях дискриминации сообщили 5% ключевых информантов**. Такие случаи касались преимущественно жилья (40%), трудоустройства (37%), доступа к социальному обеспечению (33%) и общения с местным населением (18%).

По мнению переселенцев, наиболее эффективными каналами информирования общества о проблемах, с которыми сталкиваются ВПЛ, являются следующие:

средства массовой информации – 50%;

местные органы власти – 42%;

центральные органы власти – 40%;

международные организации и международные неправительственные организации – 36%;

неправительственные организации – 33%.

Как сообщалось ранее, в Украине 62% переселенцев находятся в нынешнем месте жительства более 3-х лет, а 38% – возвращаться на Донбасс не планируют. Почти 80% ВПЛ считают, что они интегрированы в местную громаду полностью или частично. В 2018 году более половины переселенцев проведывали место своего проживания на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

Напомним, согласно опросу, уровень образования переселенцев из Донбасса ниже, чем среди ВПЛ из Крыма, а демографическая структура немного отличается. Среди одиноких переселенцев почти 70% – женщины. В 2018 году ситуация с трудоустройством переселенцев изменилась незначительно в сравнении с 2017 годом. Разница между уровнем занятости до и после перемещения ВПЛ была самой большой в промышленном секторе, а наибольший уровень занятости переселенцев сохраняется в Киеве и в западных регионах Украины. Доходы переселенцев остаются в 2 раза ниже средних по Украине. Более половины переселенцев арендуют жилье, 15% – живут в собственном. Кроме того, с начала вооруженного конфликта на Донбассе 14% семей ВПЛ прекращали социальные выплаты и пенсии, из них 36% – в 2018 году.

*Методология 11-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2405 домохозяйств ВПЛ, из которых около 40% были опрошены в ходе предварительного раунда. Еще 4205 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с июля по сентябрь 2018 года, из них 802 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3791 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1308 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

** Большинство опрошенных ключевых информантов работала в неправительственных организациях (41%), и значительная часть ключевых информантов представляла учреждения социальной защиты (25%). Еще 11% работали в местных органах власти, 9% были представителями образовательных учреждений, 6% – учреждений здравоохранения, и 8% работали в других организациях.

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