Россия не воспринимает аргументы по Азовскому морю, – Марчук. Новости

Представители России не воспринимают аргументы украинской стороны в ходе переговоров в Минске об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе по части Азовского моря. Об этом рассказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Евгений Марчук.

По его словам, российская сторона на переговорах в Минске категорически отказалась от предложения Украины установить мониторинговый пост СММ ОБСЕ в Керчи (АР Крым) для наблюдения за ситуацией в Керченском проливе.

«Россия категорически отказалась, мол, нет полномочий [у ОБСЕ]. Я тогда предложил на Тузле – остров посередине Керченского пролива, оттуда тоже очень легко все контролировать. "Категорически – нет"», – рассказывает Марчук.

«Блокада украинских портов – Бердянска и Мариуполя – известная технология, как это все делается. "Нет – это не тема Минского переговорного процесса". Мы объясняем – вы оккупировали часть береговой линии Украины Азовского моря в международно-признанном варианте, оккупировав Крым. Вторая часть береговой линии на севере от Мариуполя захвачена вами через ОРДЛО*, а это береговая линия Донецкой и Луганской областей, а военный конфликт именно в этих областях», – подчеркнул он.

Марчук добавил, что россияне не воспринимают эти аргументы: «"Это не касается Минского процесса". Но мы эти вопросы ставим», – сказал украинский переговорщик.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе также назвал темы переговоров на следующем заседании ТКГ в Минске.

Ранее сообщалось, что формат Минских переговорах после «выборов» в «Л-ДНР» не изменился, но произошла замена некоторых переговорщиков.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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