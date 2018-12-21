Сводка из зоны ООС за 20 декабря: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций. При этом зафиксировано 4 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В ходе боевых действий 1 украинский военнослужащий был ранен. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник совершил обстрелы из минометов калибром 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское на донецком направлении и в районе населенного пункта Гнутово на мариупольском направлении, а из минометов калибром 120 мм – в районе населенного пункта Водяное, что на мариупольском направлении. Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Станица Луганская на луганском направлении, Марьинка, Красногоровка, Луганское на донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Гнутово, Лебединское на мариупольском направлении.

С начала текущих суток противник открывал огонь по позициям украинских военных у населенного пункта Чермалык, что на мариупольском направлении.

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 21 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 194 единицы. Под огнем оказались поселки Старомихайловка и шахты "Трудовская" на западе Донецка, район "Вольво-центра" на севере города, села Спартак и Жабичево к северу от Донецка; Ясиноватая и село Крутая Балка; поселок Зайцево на севере Горловки; села Ленинское (после переименования Ужовка – прим. ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 6 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Калиновка, Логвиново, Желобок и Смелое. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».