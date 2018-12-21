«Донбасс, которого ты не знал»: Презентована книга-дневник о событиях в Донецке в 2014 году. Новости

Выход книги «Донбасс, которого ты не знал» – всего лишь информационный повод, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам вооруженного конфликта на востоке Украины, о которых не все знают. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве о презентации издания рассказал его автор – протестантский священник, общественный активист-переселенец из Донецка, Сергей Косяк.

«Находясь в Донецке, я ежедневно фиксировал то, что проходило в моем родном городе. Я не знаю, по какой причине стал вести записи каждый день. Я видел, как штурмуют обладминистрацию, взяли здание МВД, и писал, писал, писал. Я также заметил, что ложь и манипуляцию, которые лились из СМИ города, зомбировали людей и превращали их в человекоподобных людей, которые ненавидят других», – сказал он.

«Через некоторое время я начал замечать, что этот дух лжи и манипуляции каким-то образом метаморфировался в украинское общество, а, чтобы общество было свободным, оно, прежде всего, должно знать правду – что на самом деле происходило, и происходит на Донбассе», – продолжил Косяк.

По его словам, необходимо обратить внимание украинских властей и общественности на то, что ложь и манипуляция, которые на Донбассе происходят до сих пор, породили определенные клише и шаблоны в отношении жителей неподконтрольных Украине территорий, в частности города Донецка.

«Я [в 2014 году] писал, что вы просто не знаете, насколько сильно Донецк был проукраинским городом, каким было противостояние [российской пропаганде], что на самом деле происходило. И каждый раз, когда я делал публикации в Facebook или встречался с друзьями в регионе, я встречался с огромной стеной. Я решил обнародовать те записи, которые я делал в течение 4-х лет, описывая ежедневно, что видел. Книга "Донбасс, которого ты не знал – мой личный дневник. Но этот дневник описывает то, что происходило тогда, и он передает именно дух того времени. Это не воспоминания, это не анализ событий из других историй. Это то, что я писал в то время», – рассказал протестантский священник.