Половина правды – это ложь: Донецкий активист о дискриминации переселенцев и войне на Донбассе. Новости

За 4 года вооруженного конфликта и сейчас Донбасс в сознании украинского общества отделяет от Украины чья-то невидимая рука, как и в событиях 2014 года, что проявляется в дискриминации переселенцев и нарушении прав человека со стороны государства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве о презентации книги-дневника «Донбасс, которого ты не знал» рассказал автор издания – протестантский священник, общественный активист-переселенец из Донецка, Сергей Косяк.

«Полбуханки хлеба – это хлеб, а половина правды – это ложь. Я устал видеть половинчатую правду по поводу Донецка, Луганска, когда из-за прописки на тебя уже повесили клише сепаратиста. Когда говорят: "Сами виноваты, вы же там Путина звали. Так вам и надо!" Так "надо" пенсионерке, что она по 10 раз выезжает на свободные территории, чтобы получить пенсию, а когда только пересекает КПВВ и въезжает опять на оккупированную территорию, ей приходит SMS-ка о том, что она уже лишилась этой пенсии», – отмечает он.

По его словам, с такими проблемами постоянно сталкиваются его члены семьи и друзья. «Эта несправедливость, которая существует, появилась не просто так. Как я видел в Донецке – была чья-то мощная рука, управляющая этой манипуляцией [захватом власти и влиянием пропаганды в 2014 году], которая целенаправленно разделала общество. И сейчас я вижу, как как будто какая-то невидимая рука целенаправленно разделяет общество на донецких и недонецких», – заявил Косяк.

«"Донецкий менталитет" – даже вышел фильм, как будто там какие-то не такие люди живут, другие, особенные, какие-то неправильные. Как-будто колючей проволокой всех надо огородить, и от этого Украине станет жить лучше. Эта книга о правде. Я хочу, чтобы люди узнали правду, которая освобождает. Правду, которая не разделяет, а объединяет», – добавил общественный активист.

Автор издания рассказал, что выход книги «Донбасс, которого ты не знал» – всего лишь информационный повод, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам вооруженного конфликта на востоке Украины.

Читайте также: