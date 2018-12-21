Нас объединили не вера, язык и лозунги: Как молились за единство Украины в Донецке. Новости

Принципы понимания ответственности и любовь к Родине должны ложиться в основу любого здорового общества, а не лозунги, которыми Украину объединить невозможно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве о презентации книги-дневника «Донбасс, которого ты не знал» рассказал автор издания – протестантский священник, общественный активист-переселенец из Донецка, Сергей Косяк.

«Эта книга посвящается тому, чтобы объединить всю Украину, не делить ее на донецкую, луганскую, киевскую – это единая страна. Объединить ее может только правда и прощение. Прощение тех людей, которые, возможно, предали нашу страну из-за того, что их когда-то обманули», – сказал он.

«В Донецке и Луганске сейчас осознают, что их просто использовали. Сейчас они не рады тому, что когда-то ходили с флагами России», – продолжил Косяк.

По его мнению, единство государства должно основываться не на каких-то лозунгах. «А у нас пытаются построить единство на лозунгах, а оно должно быть основано на принципах. Вот мы сейчас здесь сидим и странно видеть протестантского священника рядом с мусульманским муфтием. Это – нонсенс, потому что в некоторых странах убивают друг друга только за то, что кто-то – мусульманин, а кто-то – христианин. Но мы вышли в центр города Донецка [в 2014 году] и организовали молитвенный марафон, в уже оккупированном Донецке – мусульмане, протестанты разных направлений, католики, греко-католики, православные. Потому что нас объединяли не лозунги», – отмечает протестантский священник.

«Нас объединял принцип единства и любовь к нашей Родине. Мы прошли через многое – через издевательства, убийства, унижения, ежедневные страхи, но мы выстояли. Самые последние, кто ушел с публичной проукраинской платформы в городе Донецке, это были участники нашего молитвенного марафона», – вспоминает активист.

Он напомнил, что в 2014 году в молитвенном марафоне за единство Украины также принимали участие ученый-религиовед Игорь Козловский, попавший за свою проукраинскую позицию «на подвал» в «ДНР», откуда его освободили год назад, и муфтий Духовного управления мусульман Саид Исмагилов.

«Нас не объединил язык – на украинском, на русском мы говорили, как и военные ребята на передовой, где я прожил 3,5 года. Я видел, что украиноговорящие, русскоговорящие украинские воины стреляют одинаково, и одинаково отстаивают целостность своей страны. На не объединила вера. Нас объединили принципы. Объединить Украину можно, когда принципы общества строятся на правах и свободах, когда во главу угла ставятся не популистические или какие-то второстепенные ценности», – подчеркнул Косяк.

Донецкий активист отмечает, что за 4 года вооруженного конфликта и сейчас Донбасс в сознании украинского общества отделяет от Украины чья-то невидимая рука, как и в событиях 2014 года, что проявляется в дискриминации переселенцев и нарушении прав человека со стороны государства.

Автор издания рассказал, что выход книги «Донбасс, которого ты не знал» – всего лишь информационный повод, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам вооруженного конфликта на востоке Украины.

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