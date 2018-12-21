В Донецке был свой Майдан: Муфтий мусульман о событиях 2014 года. Новости

В книге протестантского священника «Донбасс, которого ты не знал» сейчас общество сможет прочесть правду о том, что пережили проукраинские активисты и участники молитвенного марафона за единство страны в Донецке в 2014 году. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказал муфтий Духовного управления мусульман, переселенец из Донецка Саид Исмагилов.

«Все – абсолютная правда, без редакции, без каких-то воспоминаний. Все, что все мы и, прежде всего, автор книги тогда чувствовали, все это – правда», – говорит он.

«В Донецке была Революция достоинства. Было ли общественное сопротивление [российской пропаганде] в Донецке? Было, оно было мощное. Было ли у нас сообщество, которое пыталось не допустить сепаратизма и войны? Я думаю, что дончане для этого сделали все, что могли», – продолжил Исмагилов.

По его словам, начиная с зимы 2013 года в Донецке постоянно проходили акции в поддержку курса Украины в Европейский Союз и «был свой Майдан» возле памятника Тарасу Шевченко, который расположен напротив здания Донецкой областной администрации.

«Там были люди из разных церквей, разных вероисповеданий. Мы все присоединились к той Революции достоинства, которая проходила по всей Украине. К сожалению, нас мало видели. Нас не видели, потому что нас было немного. Это не говорит о том, что многие дончане были против Революции достоинства. Большинство дончан из-за искаженных информационных потоков не понимали вообще, что происходит», – отмечает муфтий.

«Население настраивали против Революции достоинства, и настраивали быть пророссийскими. Не зря, когда сепаратисты захватили Донецк, первое, что они сделали, выключили все украинские телеканалы и радиостанции, потому что они очень не хотели, чтобы украинцы в Донецке слышали правду от украинских СМИ», – добавил он.

Как рассказал сегодня протестантский священник- автор книги «Донбасс, которого ты не знал» Сергей Косяк, за 4 года вооруженного конфликта и сейчас Донбасс в сознании украинского общества отделяет от Украины чья-то невидимая рука, как и в событиях 2014 года, что проявляется в дискриминации переселенцев и нарушении прав человека со стороны государства. Автор издания подчеркнул, что выход книги «Донбасс, которого ты не знал» – всего лишь информационный повод, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам вооруженного конфликта на востоке Украины.

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